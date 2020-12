Les espèces d’oiseaux incapables de voler étaient plus diversifiées, communes avant les extinctions causées par l’homme

Tendance FP04 déc.2020 18:36:47 IST

Une nouvelle étude a révélé que les oiseaux incapables de voler étaient plus courants sur la planète avant que les activités des êtres humains ne commencent à les conduire à l’extinction. Si les influences humaines n’avaient pas existé, il y aurait eu au moins quatre fois plus d’espèces d’oiseaux incapables de voler sur Terre aujourd’hui.

Une équipe de chercheurs de l’University College London (UCL) a mené l’étude et a compilé pour cela une liste exhaustive de toutes les espèces d’oiseaux connues pour avoir disparu depuis la montée des humains. Ils ont trouvé jusqu’à 581 espèces d’oiseaux éteintes de la fin du Pléistocène à nos jours et le fait le plus grave étant que presque toutes ces extinctions étaient probablement dues à des influences humaines.

L’auteur principal, le Dr Ferran Sayol, du Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement de l’UCL, également associé à l’Université de Göteborg, en Suède, a souligné comment les extinctions provoquées par l’homme ont affecté notre compréhension de l’évolution. Il m’a dit, les impacts humains ont altéré tous les écosystèmes de la planète et conduit à l’extinction de plusieurs espèces d’animaux. Lorsque nous étudions les modèles évolutifs, l’effet que les humains ont sur certaines autres espèces doit également être pris en compte.

Par exemple, la caractéristique de l’absence de vol chez les oiseaux les rendait plus enclins à disparaître car ils étaient plus faciles à traquer par les êtres humains et leurs animaux de compagnie comme les chats et les chiens. Sur les 581 espèces d’oiseaux qui ont disparu, 166 n’avaient pas la capacité de voler. Aujourd’hui, il n’y a que 60 espèces d’oiseaux incapables de voler.

Les oiseaux ont généralement évolué à partir de leur capacité à voler lorsqu’il n’y avait pas de présence de leurs prédateurs habituels, comme dans les îles. La plupart des îles de la Terre abritaient des oiseaux incapables de voler avant l’apparition des humains. Selon le Dr Sayol, «sans ces extinctions, nous partagerions la planète avec des hiboux incapables de voler, des pics et des ibis, mais tous ont maintenant malheureusement disparu.»

L’étude a été publiée dans la revue Progrès scientifiques.

