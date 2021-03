Les équipes de la série HBO de l’épouse du voyageur temporel Rose Leslie et Theo James

Jeu des trônes La star Rose Leslie dirigera la prochaine adaptation de HBO du roman d’amour de science-fiction La femme du voyageur temporel aux côtés de Divergent acteur Theo James. Le premier roman à succès de l’auteur Audrey Niffenegger a été adapté pour l’écran avant de revenir en 2009 avec Rachel McAdams et Eric Bana assumant les rôles principaux dans lesquels Leslie et James vont maintenant jouer.

Publié en 2003, La femme du voyageur temporel a été très bien accueilli par la critique, devenant par la suite un best-seller et remportant le prix Exclusive Books Boeke et un British Book Award. Le synopsis du roman se lit; « Clare et Henry se connaissent depuis que Clare avait six ans et Henry avait 36 ​​ans. Ils se sont mariés quand Clare avait 23 ans et Henry avait 31 ans. Impossible mais vrai, car Henry est l’une des premières personnes diagnostiquées avec un trouble chrono-déplacement: périodiquement son l’horloge génétique se réinitialise et il se retrouve mal placé dans le temps, entraîné par des moments de gravité émotionnelle de sa vie, de son passé et de son futur.Ses disparitions sont spontanées, ses expériences imprévisibles, tour à tour douloureuses et amusantes.

L’histoire de Clare et Henry se déroule des deux points de vue, dépeignant les effets du voyage dans le temps sur leur mariage et leur amour passionné l’un pour l’autre. Ils essaient de mener une vie normale, poursuivant des objectifs familiers: des emplois stables, de bons amis, des enfants qui leur sont propres. Tout cela est menacé par quelque chose qu’ils ne peuvent ni empêcher ni contrôler, ce qui rend leur histoire extrêmement émouvante et totalement inoubliable. «

Rose Leslie et Theo James sont les premiers membres de la distribution à être annoncés et joueront respectivement les rôles principaux de Clare et Henry. Leslie est surtout connue pour avoir joué dans l’énorme série fantastique à succès de HBO Jeu des trônes comme le sauvage Ygritte. Elle est également connue pour des rôles dans les goûts de Downton Abbey et Le bon combat sur le petit écran, ainsi que de jouer aux côtés de Vin Diesel dans Le dernier chasseur de sorcières sur grand écran.

Pour ce qui est de Theo James, il est le plus reconnaissable pour son rôle de Four dans le Divergent franchise, dans laquelle il a figuré tout au long des versements Divergent, Insurgé et Allégiant. James a également joué des rôles principaux dans Netflix Comment ça finit, la série de suites fantastiques très populaire Le cristal sombre: l’âge de la résistance et la série animée Castlevania.

Cette nouvelle interprétation de l’histoire d’amour sautante dans le temps de Henry et Clare est une gracieuseté de HBO, avec l’ancien Docteur Who showrunner et écrivain Steven Moffat à bord en tant que producteur exécutif aux côtés de Sue Vertue et Brian Minchin. Moffat, qui a également co-créé la célèbre série BBC Sherlock mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, a clairement une affinité pour les histoires de voyage dans le temps et devrait être plus qu’adepte du transfert La femme du voyageur temporel de page en écran.

L’adaptation du roman est quelque chose que Moffat a voulu faire depuis un certain temps, l’écrivain s’inspirant même de l’histoire au cours de sa Docteur Who Cours. «J’ai lu ‘The Time Traveller’s Wife’ d’Audrey Niffenegger il y a de nombreuses années et j’en suis tombé amoureux. En fait, j’ai écrit un épisode ‘Doctor Who’ intitulé ‘The Girl In The Fireplace’ en réponse directe à cela, » Moffat a déclaré dans un communiqué lorsque HBO a annoncé pour la première fois La femme du voyageur temporel.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour HBO La femme du voyageur temporel. Cela nous vient de Variety.

