Les épisodes de la saison 6 de Vikings à voir sur Amazon avant la chaîne History

«Vikings» La saison 6 réalisera ses dernières scènes sur Amazon avant de circuler sur son accueil direct sur History Channel.

Les 10 dernières scènes de la dernière saison de l’émission tomberont sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Irlande le 30 décembre. la date précise n’a pas encore été communiquée.

Félicitations au #Vikings équipe à la réception d’un #EmmyNomination pour des effets visuels spéciaux exceptionnels dans un rôle de soutien. pic.twitter.com/mJGh1cbo3e – #Vikings (@HistoryVikings) 28 juillet 2020

«Notre incroyable aventure Vikings arrive à sa décision, mais pas avant que vous ayez eu l’occasion d’observer une partie de mes scènes les plus aimées inégalées»

, a déclaré Michael Hurst, créateur, chef de file et essayiste unique de «Vikings». «Prime Video dévoilera remarquablement la finale de l’arrangement à une foule de streaming en premier. De plus, si vous avez des larmes à verser, soyez également prêt à les verser.

Les 10 premières scènes de la saison 6 ont récemment circulé sur History.

Il s’est terminé par un combat épique entre les Russ et les Vikings où un frère a combattu son frère, Bjorn Ironsides (Alexander Ludwig) se battant pour son pays près du roi Harald (Peter Franzen) contre Invar the Boneless (Alex Hugh Andersen), actuellement aux prises avec les pouvoirs Rus. essayant de superviser la Norvège.

Hirst occupe le poste de leader aux côtés de Morgan O’Sullivan de TM Productions, Sheila Hockin, John Weber de Taking 5 Productions, Sherry Marsh, Alan Gamer et James Flynn. «Vikings» est une co-création irlandaise / canadienne mondiale par TM Productions et Take 5 Productions. MGM Television est le commerçant global en dehors de l’Irlande et du Canada. «Vikings» est créé en relation avec Corus Entertainment.

«Prime Video a effectivement enchanté les individus Prime avec chacune des cinq périodes et demie de« Vikings »», a déclaré Brad Beale, vice-président de la substance globale autorisant pour Prime Video. «Le 30 décembre, des individus Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Irlande seront les premiers à se familiariser avec le destin des personnages les plus chers, comme la dramatisation épique le déduit dans les dix dernières scènes.

Malgré le fait que «Vikings» arrive à une conclusion, Hirst n’a pas fini d’enquêter sur l’univers des combattants nordiques. Il a été déclaré il y a un an que Hirst et Jeb Stuart s’étaient joints pour l’arrangement de continuation «Vikings: Valhalla» à Netflix, qui se déroulera 100 ans après la fin du premier spectacle. Il a également été déclaré récemment que Hirst avait affaire à un arrangement sur Londres en 1665 lors d’une poussée de peste bubonique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂