Les enfants peuvent être des super-propagateurs furtifs du paludisme sur les moustiques

Les enfants infectés par le paludisme peuvent devenir des «super-propagateurs» et transmettre le parasite à des foules de moustiques locaux, même si les enfants ne développent jamais de symptômes de la maladie, suggère une nouvelle étude.

Étant donné que cette maladie est transmise des humains aux moustiques, puis de nouveau, plutôt que d’une personne à l’autre, ce résultat est inquiétant.

Si paludisme n’est pas traité chez ces enfants asymptomatiques, les parasites continueront de circuler parmi les moustiques , même dans les endroits qui emploient des contrôles intensifs du paludisme comme des insecticides, des moustiquaires et des tests de diagnostic et des traitements gratuits. Selon une nouvelle recherche, présentée mercredi 18 novembre lors de la réunion annuelle de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), même un petit nombre d’enfants infectés peuvent transmettre des parasites du paludisme à une foule de moustiques, qui peuvent alors disparaître. sur pour infecter plus d’humains.

De leur nouvelle recherche en Ouganda, les chercheurs ont conclu que les enfants asymptomatiques entre 5 et 15 ans sont la principale source d’infection des moustiques locaux dans la région qu’ils ont étudiée. Certains de ces enfants étaient des soi-disant super-épandeurs, c’est-à-dire qu’ils infectaient un nombre beaucoup plus grand de moustiques que d’autres; dans des expériences où les moustiques étaient nourris du sang échantillons provenant de personnes infectées, plus de 60% des infections causées par les moustiques ont pu être attribuées à seulement quatre enfants asymptomatiques, dont deux étaient d’âge scolaire. Les deux autres super-épandeurs avaient 3 et 4 ans.

En relation: Les 10 parasites les plus diaboliques et dégoûtants

Bien que certains enfants aient été infectés par plusieurs clones du paludisme au cours de l’étude, ces enfants ne sont jamais tombés malades et ont continué à mener une « vie normale … vivant d’une manière ou d’une autre avec tous ces parasites », a déclaré l’auteure principale Chiara Andolina, étudiante diplômée et spécialiste du paludisme à l’Université Radboud. Centre médical aux Pays-Bas. Le paludisme est bien contrôlé dans la région étudiée par l’équipe, mais si les efforts de contrôle devaient cesser ou cesser, ces enfants pourraient potentiellement alimenter une résurgence de la maladie dans la région.

Pour éviter que les cas de paludisme ne rebondissent, les efforts de lutte pourraient cibler spécifiquement les enfants d’âge scolaire, a déclaré l’auteur principal Teun Bousema, épidémiologiste du paludisme à Radboud, à 45Secondes.fr. Par exemple, des dépistages réguliers du paludisme et des campagnes de traitement dans les écoles pourraient avoir un « impact très significatif » sur l’épuisement des réservoirs de paludisme et, finalement, ramener le nombre de cas à zéro, a-t-il dit.

Repérer les super-épandeurs

Les infections asymptomatiques du paludisme représentent 80% ou plus des cas détectés grâce à des dépistages complets dans les zones où la maladie circule régulièrement, a déclaré Bousema. Études suggérer que ces infections asymptomatiques surviennent le plus souvent chez les enfants d’âge scolaire.

Alors que les scientifiques conviennent que les moustiques attrapent le paludisme chez les personnes symptomatiques et asymptomatiques, il reste à savoir si un type d’infection est plus ou moins infectieux que l’autre. À la recherche de la réponse, les auteurs de l’étude se sont rendus dans le district de Tororo en Ouganda.

Le paludisme était autrefois incroyablement répandu à Tororo; aussi récemment qu’en 2011, chaque résident a été mordu environ 310 fois par an par des moustiques infectés par le paludisme, a déclaré Andolina dans sa présentation ASTMH. Aujourd’hui, après des années de lutte intensive contre le paludisme, les taux d’infection ont chuté. En 2018, l’exposition aux moustiques infectieux est tombée à seulement 0,43 piqûre par personne et par an.

«C’est en quelque sorte un modèle de ce à quoi vous pouvez vous attendre – si vous investissez vraiment très fortement dans la lutte contre le paludisme, vous pouvez réduire le fardeau du paludisme», a déclaré Bousema. Mais pour éliminer complètement le paludisme, les scientifiques doivent trouver et purger toutes les cachettes restantes du parasite, a-t-il ajouté.

En relation: 11 maladies (parfois) mortelles qui ont sauté à travers les espèces

Pour ce faire à Tororo, l’équipe a recruté 531 adultes et enfants de 80 ménages et les a suivis pour le paludisme pendant deux ans. Chaque mois, ils ont effectué des tests de diagnostic et prélevé des échantillons de sang des participants; le sang a été testé pour les parasites du paludisme, puis utilisé dans des expériences d’alimentation de moustiques.

Après avoir nourri les moustiques avec le sang des personnes infectées, les auteurs de l’étude ont disséqué l’insecte pour voir s’il présentait des signes d’infection par le paludisme. (Crédit d’image: Teun Bousema et Chiara Andolina)

Pour passer des humains aux moustiques, les parasites du paludisme doivent d’abord devenir des «gamétocytes»; une fois ingérés par les insectes suceurs de sang, les gamétocytes se divisent en cellules sexuelles, se fécondent et se multiplient. Dans cet esprit, l’équipe a également analysé la densité des gamétocytes dans les échantillons de sang humain, car le nombre peut indiquer à quel point ce sang pourrait être infectieux pour les moustiques.

Au cours de l’étude, l’équipe a détecté 148 épisodes de paludisme – 38 symptomatiques et 110 asymptomatiques. Ils ont mené près de 540 expériences d’alimentation de moustiques avec le sang de 107 des personnes infectées, en utilisant un appareil qui maintient le sang au chaud avec de l’eau en circulation. Dans chaque expérience, des dizaines de moustiques ont été libérés dans un récipient avec l’appareil, où ils pouvaient accéder au sang à travers une membrane qui imitait la peau humaine.

L’équipe a ensuite disséqué les moustiques nourris pour voir combien étaient infectés, et la grande majorité des infections étaient liées au sang de personnes asymptomatiques.

Au total, le sang de personnes symptomatiques n’a infecté que 0,6% du total des moustiques infectés.

Cibler les réservoirs cachés

Cette tendance est probablement due, en partie, aux personnes symptomatiques ayant un accès facile au traitement du paludisme, ont déclaré les auteurs.

«Dans notre étude, les enfants et les adultes s’ils tombaient malades… souvent ils se rendaient à la clinique avant de développer ces gamétocytes transmissibles», a déclaré Bousema. Les gamétocytes mettent neuf à 12 jours pour atteindre la maturité, période pendant laquelle la plupart des personnes symptomatiques avaient déjà reçu un traitement. « Cela démontre en fait que si votre accès aux soins est très bon, vous pouvez empêcher les individus symptomatiques de transmettre. »

Le défi consiste alors à identifier les personnes infectées sans symptômes, de sorte que leurs chaînes de transmission puissent également être brisées, a-t-il déclaré. Notamment, certaines personnes asymptomatiques de l’étude sont restées infectieuses pendant des mois, bien que leurs niveaux de gamétocytes aient fluctué au fil du temps. Par exemple, deux enfants sont restés contagieux pendant six mois sans jamais développer de symptômes de paludisme.

En relation: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

«Les infections asymptomatiques ont vraiment dominé chez les enfants… et les écoliers ont en quelque sorte des infections de plus longue durée, des densités de gamétocytes plus élevées, et étaient donc vraiment la source importante d’infection des moustiques», a déclaré Bousema.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont estimé que les enfants âgés de 5 à 15 ans représentent près de 57% du réservoir infectieux, ce qui signifie qu’ils sont porteurs de la plupart des parasites qui pourraient infecter les moustiques par le paludisme. Après les enfants d’âge scolaire, les enfants de moins de 5 ans représentent 27,5% du réservoir, tandis que ceux de 16 ans et plus représentent les 15,7% restants.

Les mesures de lutte contre le paludisme, telles que les moustiquaires imprégnées d’insecticide pour couvrir les lits des gens, sont souvent prioritaires pour les jeunes enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, mais les enfants d’âge scolaire peuvent être négligés, ont noté les auteurs. Au-delà des moustiquaires, les campagnes de test et de traitement dans les écoles pourraient aider à éliminer les nouveaux cas de paludisme avant qu’ils ne soient transmis aux moustiques locaux, ont-ils déclaré, et médicaments préventifs , dont beaucoup peuvent également être utilisés pour traiter le paludisme, pourraient aider les enfants à éviter d’attraper les parasites en premier lieu.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.