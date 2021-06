Les enfants d’Alex Trebek et Larry King acceptent des Emmy Awards à titre posthume pour leurs pères

Dans les moments les plus émouvants de la 48e édition des Daytime Emmy Awards de vendredi, les enfants des grands noms de la télévision Alex Trebek et Larry King ont accepté des prix posthumes pour leurs pères. « Péril! » l’animateur Trebek a reçu un prix pour l’animateur exceptionnel d’un jeu télévisé.

« Au cours des 37 dernières années, la série est devenue une deuxième famille », a déclaré la fille de Trebek, Emily Trebek, aux côtés de son frère, Matthew Trebek. « Il était toujours ravi d’aller travailler, même pendant sa lutte contre le cancer. Il a eu tellement de chance de pouvoir faire ce qu’il aimait et nous savons qu’il ne l’a pas pris une seule fois pour acquis. Donc, au nom de notre famille, nous vous remercions tellement de. »

Les Trebeks et les rois. NATAS/Daytime Emmys via AP

L’aîné Trebek est décédé à l’âge de 80 ans en novembre 2020 après avoir lutté contre un cancer du pancréas de stade 4, entouré de sa famille et de ses amis.

Plus tôt ce mois-ci, la fille aînée de Trebek, Nicky Trebek, qu’il a adoptée lorsqu’il est marié à sa première femme, Elaine, a rendu hommage à son père lors de la première fête des pères de la famille sans lui dans une publication Instagram.

En 2019, Trebek a reçu une ovation debout aux Emmys lorsqu’il a accepté le prix de l’animateur de jeu télévisé exceptionnel après l’annonce qu’il luttait contre le cancer du pancréas de stade 4.

Jean Trebek, la veuve de l’animateur de l’émission de télévision, a parlé à Savannah Guthrie dans une interview sur 45secondes.fr de certaines des qualités spéciales de son défunt mari.

« Je pense que l’un des cadeaux d’Alex était qu’il pouvait être très déterminé et savoir que la vérité ne vous blesserait pas, et il voulait donner aux gens les moyens de relever tous les défis qu’ils ont eu dans la vie avec un sentiment de force intérieure, de dignité intérieure et de l’amour », a-t-elle déclaré.

Le regretté Larry King a également été nommé animateur de talk-show informatif exceptionnel lors de l’émission de vendredi, et ses fils – Chance King et Cannon King – ont accepté le prix en son honneur.

« Cette dernière saison était un témoignage de son amour pour la radiodiffusion », a déclaré Chance. « Et même s’il est parti, il est avec nous dans nos cœurs pour toujours. Nous t’aimons tellement, papa. »

« Nous t’aimons, papa », a ajouté Cannon. « Et merci à l’Académie.

Les enfants de King ont déclaré ouvertement leur amour pour leur père légendaire et l’influence qu’il a eue sur leur vie.

« Le monde connaissait Larry King comme un grand diffuseur et intervieweur, mais pour nous, il était » papa « », a déclaré la famille dans un post sur Facebook après sa mort. « C’était l’homme qui était amoureusement obsédé par nos horaires quotidiens et notre bien- être, et qui tirait une immense fierté de nos réalisations – grandes, petites ou imaginaires. »

Le vétéran de la télévision et animateur de « Larry King Live » est décédé en janvier à l’âge de 87 ans.