Les employés de Twitter à Singapour contraints de quitter leur bureau pour non-paiement du loyer et invités à travailler à domicile

Peu de temps après avoir repris Twitter, Elon Musk a émis une ordonnance demandant aux services financiers de Twitter du monde entier de cesser de payer les fournisseurs dont les services avaient été utilisés par la plate-forme de médias sociaux. Musk a également cessé de payer le loyer des différents espaces de bureaux occupés par Twitter dans le monde entier. Alors que les propriétaires de diverses villes envisagent maintenant de poursuivre Twitter, certains d’entre eux remplissant même les documents requis pour le faire, les choses ont pris une mauvaise tournure à Singapour.

Plus tôt cette semaine, l’équipe mondiale de Twitter a envoyé un e-mail aux employés de Twitter pour emballer leurs affaires et, à la fin des heures de bureau, ou 17h00, quitter le bureau CapitaGreen de Twitter, qui fait également office de siège social de l’entreprise en Asie-Pacifique. Cependant, avant qu’ils ne puissent sortir du bureau de leur propre gré, leur propriétaire les a forcés à sortir du bureau pour non-paiement du loyer, a déclaré un membre de l’équipe de Twitter à Singapour.

Les employés basés à Singapour ont maintenant été réaffectés en tant que travailleurs à distance dans le système interne de Twitter jusqu’à nouvel ordre, a ajouté la personne. Singapour est le siège social de Twitter pour l’Asie-Pacifique, une région qui a été durement touchée par des suppressions d’emplois profondes et abruptes lorsque le nouveau propriétaire Elon Musk a repris l’entreprise basée à San Francisco.

Twitter était précédemment poursuivi pour ne pas avoir payé le loyer d’un espace de bureau à San Francisco. Selon un rapport de Bloomberg, le propriétaire du terrain a révélé que le géant des médias sociaux avait été informé le 16 décembre 2022 qu’il serait en défaut sur son bail pour le 30e étage de l’immeuble Hartford dans cinq jours à moins que le loyer ne soit payé.

Un porte-parole de CapitaLand, le propriétaire de ses bureaux à Singapour, a déclaré à South China Morning que Twitter reste locataire de CapitaGreen sans préciser pourquoi les employés ont été contraints de partir.

En plus de ne pas payer le loyer de son siège social et de ses bureaux, Twitter n’a pas non plus payé le loyer ou les services publics de diverses propriétés qui hébergent ses serveurs, à cause desquels ils ont dû fermer ces espaces. On suppose que le nombre réduit de serveurs actifs était l’une des raisons pour lesquelles Twitter a souffert de un certain nombre de pannes mondiales au début du mois.

De plus, Twitter a également cessé de payer certains de ses principaux fournisseurs de logiciels et a refusé de renouveler les licences de certains services qui ont été vitales pour le bon fonctionnement de la plateforme.

Alors que la date limite pour Musk de payer le milliard de dollars d’intérêts qu’il possède pour les prêts qu’il a contractés pour acquérir Twitter approche, il semble seulement que Les actions de Musk ne feront que devenir drastiques.

