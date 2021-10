Les éléphants du Mozambique pourraient ne jamais développer de défenses en raison de la guerre civile, selon une étude sur le braconnage constant

22 octobre 2021 12:18:56 IST

Un gros jeu de défenses est généralement un avantage pour les éléphants, leur permettant de creuser pour chercher de l’eau, d’écorcer pour se nourrir et de jouer avec d’autres éléphants. Mais lors d’épisodes de braconnage d’ivoire intense, ces grosses incisives deviennent un handicap.

Maintenant, les chercheurs ont mis en évidence comment des années de guerre civile et de braconnage au Mozambique ont conduit à une plus grande proportion d’éléphants qui ne développeront jamais de défenses.

Pendant le conflit de 1977 à 1992, les combattants des deux côtés ont abattu des éléphants pour l’ivoire afin de financer les efforts de guerre. Dans la région qui est maintenant le parc national de Gorongosa, environ 90 pour cent des éléphants ont été tués.

Les survivants étaient susceptibles de partager une caractéristique clé : la moitié des femelles étaient naturellement dépourvues de défenses – elles n’ont tout simplement jamais développé de défenses – alors qu’avant la guerre, moins d’un cinquième n’avaient pas de défenses.

Comme la couleur des yeux chez les humains, les gènes sont responsables du fait que les éléphants héritent des défenses de leurs parents. Bien que le manque de confiance était autrefois rare chez les éléphants de la savane africaine, il est devenu plus courant, comme une couleur des yeux rare qui se généralise.

Après la guerre, ces femelles survivantes sans défenses ont transmis leurs gènes avec des résultats attendus mais aussi surprenants. Environ la moitié de leurs filles étaient sans défenses. Plus perplexe, les deux tiers de leur progéniture étaient des femelles.

Les années de troubles « ont changé la trajectoire de l’évolution de cette population », a déclaré le biologiste évolutionniste Shane Campbell-Staton, basé à l’Université de Princeton.

Avec des collègues, il s’est attaché à comprendre comment la pression du commerce de l’ivoire avait fait pencher la balance de la sélection naturelle. Leurs conclusions ont été publiées jeudi dans la revue Science.

Des chercheurs au Mozambique, dont les biologistes Dominique Gonçalves et Joyce Poole, ont observé les quelque 800 éléphants du parc national pendant plusieurs années pour créer un catalogue de mères et de progénitures.

« Les veaux femelles restent près de leur mère, de même que les mâles jusqu’à un certain âge », a déclaré Poole, directeur scientifique et co-fondateur de l’association à but non lucratif ElephantVoices.

Poole avait déjà vu d’autres cas de populations d’éléphants avec un nombre disproportionné de femelles sans défenses après un braconnage intense, notamment en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. « Je me demande pourquoi ce sont les femelles qui n’ont pas de défenses depuis très longtemps », a déclaré Poole, co-auteur de l’étude.

À Gorongosa, l’équipe a collecté des échantillons de sang de sept éléphants femelles à défenses et 11 femelles sans défenses, puis a analysé leur ADN à la recherche de différences.

Les données de l’enquête sur les éléphants leur ont donné une idée de l’endroit où chercher : parce que les éléphants sans défenses étaient des femelles, ils se sont concentrés sur le chromosome X. (Les femmes ont deux chromosomes X ; les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y.)

Ils soupçonnaient également que le gène concerné était dominant – ce qui signifie qu’une femelle n’a besoin que d’un seul gène altéré pour devenir sans défense – et que lorsqu’il est transmis à des embryons mâles, il peut court-circuiter leur développement.

« Lorsque les mères le transmettent, nous pensons que les fils meurent probablement au début du développement, une fausse couche », a déclaré Brian Arnold, co-auteur et biologiste de l’évolution à Princeton.

Leur analyse génétique a révélé deux éléments clés de l’ADN des éléphants qui, selon eux, jouent un rôle dans la transmission du trait d’absence de défense. Les mêmes gènes sont associés au développement des dents chez d’autres mammifères.

« Ils ont produit des preuves irréfutables des changements génétiques », a déclaré Chris Darimont, scientifique en conservation à l’Université de Victoria au Canada, qui n’a pas participé à la recherche. Le travail « aide les scientifiques et le public à comprendre comment notre société peut avoir une influence majeure sur l’évolution d’autres formes de vie ».

La plupart des gens pensent que l’évolution est quelque chose qui se déroule lentement, mais les humains peuvent appuyer sur l’accélérateur.

« Quand nous pensons à la sélection naturelle, nous pensons qu’elle se déroule sur des centaines, voire des milliers d’années », a déclaré Samuel Wasser, biologiste de la conservation à l’Université de Washington, qui n’était pas impliqué dans la recherche. « Le fait que cette sélection dramatique pour l’absence de défense se soit produite sur 15 ans est l’une des découvertes les plus étonnantes. »

Maintenant, les scientifiques étudient ce que signifient des éléphants sans défenses pour l’espèce et son environnement de savane. Leur analyse préliminaire d’échantillons fécaux suggère que les éléphants Gorongosa modifient leur régime alimentaire, sans longues incisives pour peler l’écorce des arbres.

« Les femelles sans défenses mangeaient principalement de l’herbe, tandis que les animaux à défenses mangeaient plus de légumineuses et de plantes ligneuses coriaces », a déclaré Robert Pringle, co-auteur et biologiste à l’Université de Princeton. « Ces changements dureront au moins plusieurs générations d’éléphants. »

