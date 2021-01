Les effets de neige de Microsoft Flight Simulator améliorent encore le réalisme météorologique

Microsoft Flight Simulator est l’un des sims volants les plus authentiques auxquels vous puissiez jouer aujourd’hui. Studio Asobo méticuleusement construit son monde et les systèmes météorologiques en son sein. Que vous voliez à travers des zones nuageuses ou que vous commenciez votre vol avec un magnifique coucher de soleil, ce simulateur continue de s’améliorer dans le domaine du réalisme.

Et maintenant, le jeu a officiellement des effets de neige qui n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment. La saison hivernale est toujours en plein effet et quelle meilleure façon d’en profiter Microsoft Flight Simulator qu’avec de la poudre fraîche sur le sol.

Cela améliore encore ce jeu et fait passer le réalisme météorologique au niveau supérieur. La mise à jour est entièrement gratuite et montre à quel point le développeur est déterminé à continuer à améliorer un jeu déjà génial.

Vous pouvez voir des couvertures et des couvertures de neige dans la bande-annonce ci-dessus, qui étaient des photos capturées en 4K en temps réel. Les effets de neige haute définition se manifestent vraiment, même à des kilomètres au-dessus dans les airs.

La neige donne vraiment Microsoft Flight Simulator une sensation majestueuse, comme si vous vivez vos rêves en tant que pilote traversant un pays des merveilles hivernal où tout est possible.

Maintenant que la neige a été ajoutée, vous vous demandez ce qu’Asobo Studio a d’autre dans leurs manches. Ils pourraient le suivre avec des améliorations plus saisonnières de la météo afin que le réalisme dans le ciel soit encore plus impressionnant et vous laisse deviner.

Parallèlement à cette mise à jour des vacances, la réalité virtuelle a été ajoutée. Cela semble aller plutôt bien, immergeant davantage les joueurs dans le rôle de pilotes. Il a fallu du temps pour Microsoft Flight Simulator pour sortir, mais maintenant qu’il est disponible et qu’il a de l’élan, il ne fait que s’améliorer avec le temps.

Espérons que, alors que nous entrons dans la nouvelle année, cette tendance se poursuit pour garder les fans en haleine et enthousiasmés par l’avenir de ce jeu. Asobo Studio a déjà pris un bon départ, comme cela est assez clair dans la bande-annonce ci-dessus.

Les systèmes météorologiques ont largement contribué à l’innovation de cette série et à la rendre encore plus spectaculaire d’un point de vue visuel. C’est aussi incroyable de voir la quantité de ressources qui ont été consacrées à la conception du fonctionnement de la météo dans ce jeu.

Les systèmes sont construits autour de la collecte de données et de l’utilisation d’analyses pour prédire la météo. Cela s’est plutôt bien passé pour la communauté jusqu’à présent, et la neige n’est qu’une autre raison de célébrer son design dynamique.