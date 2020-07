Les e-mails internes de Facebook révèlent les intentions de Mark Zuckerberg d’acheter Instagram

“Ces entreprises sont naissantes, mais les réseaux établis, les marques sont déjà importantes, et si elles se développent à grande échelle, elles pourraient nous être très dommageables.” C’est ainsi que Mark Zuckerberg a vu Instagram ou Path parmi d’autres entreprises en 2012. Différents courriels sont apparus ces dernières heures lors des déclarations des quatre grandes entreprises technologiques (Amazon, Apple, Facebook et Google) aux États-Unis dans une enquête anti-monopole qui le gouvernement fonctionne. Dans ces emails entre le fondateur de Facebook et son directeur financier Cela montre quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez acheté Instagram et ce qu’ils ont pensé des autres réseaux sociaux comme Google+.





Les e-mails ont été rendus publics car ils sont l’une des preuves présentées par le sous-comité de la compétence judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. L’argument présenté est que Facebook a profité du pouvoir de marché qu’il avait à l’époque pour acheter Instagram, car ils étaient préoccupés par le potentiel de l’application à se développer rapidement et à supprimer des utilisateurs de Facebook. C’était “exactement le type d’acquisition anticoncurrentielle que les lois antitrust étaient censées empêcher”, a déclaré l’un des représentants du Congrès américain.

«S’ils poussent à grande échelle, ils pourraient nous être très nocifs»

Laissant un peu de côté si c’est un monopole ou non que Facebook fait et pour ce que son PDG a dû déclarer devant le Congrès, quelque chose de vraiment intéressant sont les déclarations de ces courriels. Ils partent d’un conversation entre Mark Zuckerberg et le directeur financier David Ebersman. Tout commence par un e-mail de Mark Zuckerberg évoquant la possibilité d’acheter des applications mobiles qui concurrencent les applications Facebook. Quelques fragments des e-mails:

Mark Zuckerberg:

«Leurs activités sont naissantes mais les réseaux sont déjà établis, leurs marques sont déjà importantes et si elles se développent à grande échelle elles pourraient nous être très néfastes. Ces entrepreneurs ne veulent pas vendre (inspirés en partie par notre succès), mais à un prix suffisamment élevé – comme 500 millions de dollars ou 1 000 millions de dollars “- ils devront y réfléchir.”

David Ebersman:

«Je veux vous demander d’avoir une raison convaincante de ce que vous voulez réaliser. 1) Neutraliser un concurrent potentiel? […] 2) acquérir du talent? […] 3) intégrer vos produits dans les nôtres pour améliorer notre service? “

Mark Zuckerberg:

“Le plan d’intégration impliquerait de construire votre mécanique sur nos produits plutôt que d’intégrer directement vos produits […] Une façon de voir cela est que ce que nous achetons vraiment, c’est du temps. Même si un concurrent se développe, acheter Instagram, Path, Foursquare, etc. maintenant il nous donne un an ou plus pour intégrer sa dynamique avant qu’un autre s’approche de l’escalade également. “

Selon le comité antitrust américain, ces courriels échangés entre les deux dirigeants démontrent que l’intention était de neutraliser d’éventuels concurrents en profitant du capital et du pouvoir de Facebook étant une entreprise beaucoup plus grande. Un e-mail clé pour le comité a été dans lequel Mark clarifie “Je ne voulais pas dire que nous les achèterions pour éviter de nous concurrencer de quelque manière que ce soit.” Pour le comité, c’est une preuve claire que Mark savait qu’il le faisait.

En revanche, il est curieux de savoir comment ils ont vu les morts Google+ en interne sur Facebook. Dans d’autres e-mails qui ont été révélés, un ingénieur de Facebook a déclaré ce qui suit:

“Google+ est un faux indice – nous sommes distraits par un clone de merde, tandis que des types comme Instragram et Pinterest se développent et créent de nouveaux marchés que nous aurions dû voir venir.”

Dans un e-mail suivant l’acquisition d’Instagram, Mark Zuckerberg a écrit à l’ingénieur en disant: “Vous aviez fondamentalement raison”. Facebook n’est pas la première fois qu’il fait face à des allégations de monopole.

Track | Le bord