Les discussions sur Jumanji 4 ont toujours lieu, le producteur taquine de grands projets pour la suite

Malgré quelques appréhensions initiales, la récente Jumanji les suites mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson et Kevin Hart ont été un énorme succès, le public se demandant si Jumanji 4 se matérialisera jamais. Eh bien, Hiram Garcia, président de la production chez Seven Bucks Productions, a maintenant révélé que les conversations se déroulent «à 100%» dans les coulisses, le studio planifiant quelque chose de grand pour le prochain opus.

« Vous savez, nous avons toujours des conversations, et c’est une famille, tout ce groupe s’il y en a jamais eu. Il est difficile d’imaginer ou de se souvenir d’un moment où j’ai été sur un plateau où c’est juste un groupe bien-aimé d’acteurs et d’équipes et acteurs et c’est juste une de ces choses où nous savons que nous avons une très grande idée que nous voulons en faire. Nous en avons discuté. «

La dernière entrée de la franchise, les 2019 Jumanji: le prochain niveau, a lieu deux ans après 2017 Jumanji: Bienvenue dans la jungle, réunissant le même groupe d’adolescents, avec un vieil ami et deux ajouts involontaires, qui se retrouvent tous piégés à Jumanji. Là, ils se retrouvent tous confrontés à de nouveaux problèmes et défis avec les anciens et les nouveaux avatars tout en devant sauver la terre d’un nouveau méchant afin de s’échapper.

Le niveau suivant a terminé les choses avec une scène de mi-crédits qui laisse entendre que le monde du jeu fuit dans le monde réel, un peu comme dans le premier Jumanji, et bien que Garcia refuse de donner quoi que ce soit concernant la direction du quatrième film, il est plus qu’heureux de taquiner la portée même du projet.

« Il y a eu des conversations sur lesquelles nous sommes en train de faire avancer cela. Je ne peux rien vous dire, mais nous avons de grands projets pour cela et c’est l’un de nos projets préférés sur lesquels travailler et c’est en train de cuire. »

Faire du monde du jeu vidéo une réalité comme dans le classique de Robin Williams, et ainsi fusionner le casting adulte de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillen et Jack Black avec le casting adolescent serait certainement un grand pas pour la franchise. Jumanji 4 un terrain de jeu beaucoup plus grand pour s’amuser. Une grande partie du succès continu de la franchise est due à la chimie entre les deux différents acteurs de personnages, et heureusement à Jake Kasdan, qui a dirigé les deux Jumanji: Bienvenue dans la jungle et Jumanji: le prochain niveau, a récemment fait allusion au retour du casting principal. « Tout cela, pour moi, est construit sur la base de ces personnes », a déclaré Kasdan. « Les acteurs du jeu sont ces brillantes stars de cinéma, ces personnages emblématiques. »

Tous les deux Bienvenue dans la jungle et Le niveau suivant ont été à la fois un succès critique, le public et les critiques étant très agréablement surpris par la poursuite d’une franchise aussi chère. Les deux films ont également rencontré un énorme succès critique, avec Bienvenue dans la jungle rapportant plus de 962 millions de dollars dans le monde, devenant ainsi le cinquième film le plus rentable de 2017.

Avec ça en tête, Jumanji 4 est sûrement une fatalité cinématographique, et bien que l’on en sache très peu sur le projet à l’heure actuelle, c’est certainement quelque chose que le public aimerait voir se produire le plus tôt possible. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

