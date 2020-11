Les discours de Donald Trump pourraient entraîner des prix insensés après la présidence

La vie post-présidentielle de Donald Trump serait très lucrative.

Le président Donald Trump ne s’est pas très bien passé ces dernières semaines. Bien sûr, tout cela a à voir avec l’élection présidentielle qui a eu lieu le 3 novembre. Bien qu’il ait rapidement pris les devants le soir des élections, Trump a subi une défaite écrasante en ce qui concerne les bulletins de vote par correspondance. Cela a finalement catapulté Joe Biden à la tête du Collège électoral et il n’a jamais regardé en arrière car il semble que le décompte final se terminera à 306 pour Biden et 232 pour Trump. Alors que le président a poursuivi de nombreux États, exigeant un recomptage, ses batailles juridiques continuent d’être écrasées et dans l’état actuel des choses, il semble qu’il quittera le bureau ovale le 20 janvier. Bien que sa vie présidentielle touche à sa fin, il est clair qu’il ira bien quand il retournera à une vie normale. Selon TMZ, Trump sera très recherché pour prononcer des discours et il pourrait aller chercher plus de sept chiffres. Tasos Katopodis / Getty Images Dans le rapport, il est indiqué que Trump obtiendra très certainement plus d’un million de dollars rien que pour parler. Chose choquante, il pourrait même obtenir 2 millions de dollars s’il décide d’aller parler à l’étranger. Trump a toujours été quelqu’un qui suit l’argent, et les allocutions pourraient s’avérer plus lucratives que n’importe laquelle de ses entreprises commerciales actuelles. Les anciens présidents obtiennent également généralement des offres de livres, alors peut-être que Trump se tournera également vers le monde littéraire pour sa prochaine source de revenus. Quoi qu’il en soit, il est clair que la vie post-présidentielle de Trump ne sera pas aussi mauvaise qu’il le pense. [Via]