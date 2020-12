Les développeurs de Cyberpunk 2077 rembourseront les joueurs qui se plaignent de bugs

Après 8 ans d’attente depuis l’annonce, y compris au milieu il y a eu 4 reports de la date de sortie, Cyberpunk 2077 a atterri le 10 décembre dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Series X | S, Stadia et PC. Cependant, son lancement a révélé une série de critiques techniques sur les consoles d’ancienne génération (PlayStation 4 et Xbox One), atténuées mais toujours présentes sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, par rapport à la version jeu réservée aux PC haut de gamme. high: le seul qui confirme ce qui a été montré dans le jeu au fil des ans. Une mauvaise surprise pour de nombreux utilisateurs, donc, qui ont afflué vers la plateforme d’agrégateur de votes, Métacritique, pour le soi-disant examen des bombardements, conduisant Cyberpunk 2077 à avoir des voix proches de 3. Bref, une véritable tempête est née, qui a également eu des répercussions sur la valeur boursière de l’équipe de développement polonaise CD Projekt RED (le même que le populaire The Witcher), maintenant en baisse de 13,07%.

Cette situation a incité les porte-parole de l’équipe à publier, sur les différents canaux sociaux officiels, un message d’excuses en raison du manque de transparence avec lequel le jeu a été annoncé. Après tout, les différentes vidéos et bandes-annonces présentées de Cyberpunk 2077 ont toujours été prises à partir de PC haut de gamme. Les mêmes critiques de la presse spécialisée, qui a attribué Cyberpunk 2077, ont été faites sur la version PC. Personne n’avait donc aucune idée de l’état actuel du jeu sur consoles. Face au mécontentement massif des utilisateurs, en plus de ses excuses consciencieuses, CD Projekt RED a ajouté que l’équipe travaillait pour corriger les failles techniques qui affectent le jeu sur PS4 et Xbox One, grâce à des correctifs et des mises à jour prévus pour janvier et février. Enfin, si vous ne voulez pas attendre une version correcte de Cyberpunk 2077, vous pouvez démarrer pratiques de remboursement via les canaux sur lesquels le jeu a été acheté. En cas de problème, CD Projekt RED a mis l’adresse à disposition [email protected] pour pouvoir fournir le support nécessaire pour les demandes de remboursement, qui seront acceptées jusqu’au 21 décembre.