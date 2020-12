Les développeurs de CD Projekt Red grillent les cadres pour avoir faussement représenté Cyberpunk 2077

Voici un titre complètement original que nous n’avons absolument pas vu répété de manière cohérente au cours des deux dernières décennies: « Les costumes étouffants tentent de se frayer un chemin dans l’industrie du jeu sans aucune connaissance et de tout gâcher rapidement ».

Des rapports font surface selon lesquels les développeurs travaillant pour CD Projekt Red ont grillé les dirigeants sur la façon dont ils dirigent le navire directement dans les rochers avec de multiples faux rapports au public, la publication anticipée de titres et généralement sous le nom de CD Projekt Red directement dans le sol.

Un autre développeur a demandé: Pourquoi l’entreprise a-t-elle dit que le jeu était terminé en janvier alors que ce n’était pas vrai? Bien que Cyberpunk ait été retardé 3 fois, le consensus des employés actuels et anciens parlant à Bloomberg est que leurs délais – fixés par la direction – étaient toujours irréalistes. – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 décembre 2020

L’arrivée est la fureur est franchement attendue, même si elle vient des développeurs eux-mêmes est une tournure intéressante plutôt qu’une base de fans enragée.

Quand on y réfléchit, cependant, cela a beaucoup plus de sens qu’il ne le devrait: les travaux des développeurs sont ce avec quoi les joueurs du monde entier interagissent, et c’est une contribution durable à l’humanité qui sera référencée et vécue pendant des décennies, voire plus. . Telle est la vie d’une œuvre d’art.

Les cadres supérieurs aux développeurs, cependant, sont ceux qui doivent appeler les coups de feu et parler au public; il n’y a aucun moyen qu’un développeur ait le moindre intérêt à répondre à cinquante questions par jour tout en essayant de comprendre des systèmes de sauvegarde ou des chemins. La déconnexion entre les développeurs et les dirigeants est à un niveau record, semble-t-il, tandis que les développeurs sont frustrés que la semaine de travail obligatoire de six jours ne soit pas suffisante pour respecter des délais absurdes pour un titre précipité.

Maintenant, le nom même de la société pour laquelle ces développeurs se sont efforcés est en danger car Sony supprime complètement le titre du PlayStation Store dans un acte sans précédent tandis que Microsoft tente de travailler avec le studio polonais pour élargir sa politique de retour.

C’est un gâchis, et c’est celui qui semble indiquer fermement que des cadres incompétents tentent de guider un jeu vers le fruit sans comprendre l’industrie, où l’expression « nous allons le réparer en direct » est un hexagone aux conséquences catastrophiques.

Les dirigeants de CD Projekt Red posent des questions pointues, et les dirigeants seraient à la fois désinvoltes et vagues dans leurs réponses: après tout, ce sont des cadres et les développeurs sont les paysans de ce monde bizarro de technologie marié à des pratiques commerciales archaïques.

La clameur d’un groupe vocal de joueurs à la libération est franchement un non-facteur: les joueurs réclament tout, tout le temps, et ce n’est pas un précédent qui a été créé où les développeurs jettent la main en l’air et disent « c’est ce qu’ils veulent, allons expédier un titre fondamentalement cassé ».

Maintenant, les développeurs sont dans une situation très difficile: soit ils restent avec la société et tentent de continuer la crise pour amener le jeu dans un état jouable beaucoup plus rapidement qu’ils ne le devraient, si la sortie du titre a été correctement gérée, ou ils changent et essaient. de trouver un nouveau travail au milieu d’une pandémie mondiale alors que la franche catastrophe de Cyberpunk 2077 pend au-dessus de leurs têtes.

Il y a une profondeur à la Cyberpunk 2077 catastrophe à la fois nuancée et préoccupante pour l’industrie dans son ensemble. Je parie que rien ne change.