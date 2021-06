Les détails de la sortie de Cruella 4K Ultra HD annoncés

Disney a annoncé les détails de la sortie du divertissement à domicile de son dernier film d’action en direct, Cruelle, y compris toutes les fonctionnalités bonus à attendre !

Si vous avez apprécié Cruelle et dans l’attente de le ramener à la maison sur des supports physiques, vous en aurez l’occasion à la fin de l’été. Aujourd’hui, Disney a annoncé que le prequel en live-action sortira en 4K UHD/Blu-Ray le 21 septembre 2021.

Si vous n’avez pas accès à Disney Plus, cependant, vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir l’acheter numériquement pour le regarder à votre convenance. Cela arrivera le 25 juin sur toutes les principales plateformes :

« Cruella », qui se déroule dans le Londres des années 1970 au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune arnaqueuse nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute, interprétée par Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar® (« Howard End », « Sense & Sensibility »). Mais leur relation met en branle une série d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir la Cruella rauque, à la mode et avide de vengeance.

Fonctionnalités bonus « Cruella » de Disney

Bêtises

Scènes supprimées

Couloir de l’hôtel Heist

La baronne rejette les croquis de conception

Les deux Emma – Découvrez comment Emma Stone et Emma Thompson, amies de la vie réelle, se sont préparées pour leurs rôles de Cruella de Vil et de la baronne von Hellman et se sont transformées en personnages à la mode, cool mais diablement cruels.

L’angle des acolytes – Aucun méchant/héros de Disney n’est complet sans ses acolytes ! Rencontrez les acteurs talentueux qui incarnent Horace et Jasper, et découvrez comment leurs personnages approfondissent l’histoire du film et comment l’amitié du trio change à mesure que la intelligente et fougueuse Estella devient Cruella.

Cruella Couture – Admirez le talent artistique spectaculaire de cette collection couture, avec un aperçu approfondi des coulisses de certains des moments les plus à la mode du film.

Le monde de « Cruella » – Découvrez les lieux de la ville et des ensembles élaborés de « Cruella », chacun présentant des détails de conception de production extraordinaires, qui donnent vie au Londres des années 1970 et améliorent les histoires de ces personnages emblématiques de Disney d’une toute nouvelle manière.

Nouveaux chiens… Vieux trucs – Entrez dans les coulisses de la vie sur le plateau d’un acteur animalier et rencontrez les chiens intelligents, expressifs et délicieux qui incarnent Buddy, Wink et les Dalmatiens, ainsi que leurs entraîneurs dévoués. Attrapez la joie que les chiots éprouvent dans leurs tâches quotidiennes de toutou.

Cruella 101 – Découvrez des œufs de Pâques et des liens intelligents avec les « 101 Dalmatiens » de Walt Disney qui sont magistralement tissés tout au long de cette histoire d’origine moderne de « Cruella ».