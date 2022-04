Les derniers épisodes d’Ozark en première sur Netflix aujourd’hui

Le Jason Dirigé par Bateman La série a même réussi à décrocher quelques Golden Globe et Emmy Awards en cours de route, tout en recevant des éloges commerciaux et critiques de la part des fans du monde entier.

Plus tôt ce mois-ci, The Independent a écrit : « Peut-être que dans les années à venir, Ozark sera regardé en arrière sans référence à Breaking Badmais pas encore.

« Si Marty et Ruth se sentent comme Walter et Jesse, alors eux aussi méritent un flamboiement de gloire dans lequel sortir.

« Nous reprenons tout de suite », a-t-il dit. « Nous tromperions tout le monde si nous sautions au-delà de l’endroit émotionnel où nous nous trouvions [at the end of Episode 7].

Mundy a ajouté: « Nous nous sentions comme des gens [watching the Season 4 premiere] peut être confus pendant une fraction de seconde, mais ensuite, lorsque le [action cuts immediately] au Mexique ils feraient prendre conscience de [it was a flash-forward]. Mais nous ne voulions plus faire de math pour eux. »