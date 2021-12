Les dernières images de Matrix Resurrections confirment le rôle de Jonathan Groff

La dernière (et peut-être la dernière) bande-annonce de Les résurrections matricielles a révélé une quantité surprenante concernant plusieurs des nombreux détails intrigants entourant la suite de science-fiction d’action. Si vous avez décidé de ne pas regarder la bande-annonce, détournez le regard maintenant car SPOILERS sont entrants. Un de ces détails qui semble avoir été révélé est Chasseur d’esprit Star Jonathan Groffdans la procédure, les images confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis un certain temps : Jonathan Groff jouera une version redémarrée de l’ennemi juré de Neo, l’agent Smith.

La nouvelle bande-annonce dévoile davantage Les résurrections matricielles’ relation particulière avec la trilogie originale, et bien que de nombreux mystères restent intacts, la bande-annonce révèle qu’au moins une partie de l’histoire concernera l’idée de déjà vu et l’histoire se répétant. Des plans du méchant superbement hammy d’Hugo Weaving sont entrelacés avec des plans du personnage de Groff qui, tout comme son prédécesseur, se délecte à dire les mots « Mister Anderson » de manière aussi menaçante que possible.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Si les images n’étaient pas déjà suffisantes pour vous convaincre du rôle de Groff en tant que nouvel agent Smith, la description officielle du personnage de Groff offre d’autres indices, le décrivant comme « le partenaire commercial de Thomas Anderson, un type d’entreprise habile et confiant avec un charme insouciant, un sourire désarmant et un œil sur le résultat – tout ce que M. Anderson n’est pas. L’idée qu’il est « tout ce que M. Anderson n’est pas » est le plus grand indice du rôle méchant de Groff, Neo et l’agent Smith étant souvent décrits comme des opposés polaires et donc des ennemis mortels.

Groff jouant l’agent Smith suit également des rapports antérieurs affirmant que la réalisatrice Lana Wachowski avait initialement prévu de ramener Hugo Weaving, l’acteur participant même à des lectures avec les co-stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. « Lana Wachowski m’avait appelé au début de l’année dernière », a révélé Weaving. « Nous avons travaillé cinq fois ensemble, les Wachowski et moi sur trois films Matrix, V pour Vendetta et Cloud Atlas. J’ai traîné avec eux partout dans le monde pendant de très nombreuses années. Alors, oui, Lana était très enthousiaste pour moi d’être impliqué dans The Matrix. Il y a eu une lecture avec Keanu, Carrie et moi-même et quelques autres de l’ancienne famille. »

Malheureusement, Weaving a été contraint de se retirer de la vedette dans Les résurrections matricielles en raison d’un conflit d’horaire, laissant Wachowski avec un méchant disparu. Il est donc logique que, tout comme le rôle de Yahya Abdul-Mateen II en tant que jeune Morpheus, l’agent Smith reçoive un traitement similaire, avec un acteur plus jeune intervenant pour poursuivre l’héritage de l’agent Smith et faire une fois de plus la recherche de la vérité par Neo. Plus difficile. Fabrication Les résurrections matricielles’ La version de l’agent Smith Le partenaire commercial de Thomas Anderson ajoutera certainement une toute nouvelle dynamique à la relation entre les deux belligérants, alors que le personnage de Groff et Neo de Keanu Reeves réalisent lentement leur passé commun avant de s’engager à nouveau dans le combat de kung-fu.





Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront chacun leurs rôles des films précédents de la série. Ils seront rejoints par une foule de nouveaux personnages, dont Jessica Henwick, Neil Patrick Harris et Christina Ricci. Les résurrections matricielles La sortie en salles de Warner Bros. Pictures est prévue pour le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce par vous-même avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures.





The Matrix Resurrections a été classé R The Matrix Resurrections a officiellement été classé R pour la violence et le langage.

Lire la suite





A propos de l’auteur