Les démocrates libéraux LGBT exhortent les membres du parti à voter Layla Moran

Layla Moran. (WIktor Szymanowicz / NurPhoto via Getty Images)

Les LGBT + libéraux démocrates ont jeté leur poids derrière Layla Moran, exhortant les membres du parti à lui donner leur vote dans la course à la direction.

Moran se bat actuellement pour la direction du parti après la démission de Jo Swinson l’année dernière.

Le député pansexuel d’Oxford West et d’Abingdon est en concurrence avec Ed Davey pour devenir le prochain chef des libéraux démocrates.

Maintenant, Layla Moran a gagné le soutien de 100 membres du parti LGBT +, qui exhortent les démocrates libéraux du Royaume-Uni à en faire la nouvelle dirigeante du parti dans une lettre ouverte.

La lettre ouverte fait l’éloge de la «vision convaincante» de Moran pour le Royaume-Uni et pour ses projets de «revitalisation» du système éducatif, de l’économie et de l’environnement.

«C’est cette vision large qui aidera les Lib Dems à rétablir la confiance et à gagner à nouveau», lit-on dans la lettre.

«Et nous devons encore gagner. Parce que sans les Lib Dems, qui s’opposera vocalement à l’autoritarisme et au populisme? Qui poussera comme aucun autre parti pour une réforme électorale? Et qui continuera à défendre sans réserve et sans relâche la communauté LGBT +? »

Les signataires de la lettre comprennent des conseillers libéraux démocrates et des membres du parti de tous les coins du pays.

Les LGBT + libéraux démocrates ont félicité Layla Moran, espoir de leadership, pour son soutien indéfectible aux droits des homosexuels.

La lettre fait l’éloge de Moran pour avoir défendu les droits LGBT +.

«Elle n’a pas traité cela comme une question marginale – elle reconnaît que c’est au cœur de notre conviction en tant que libéraux que chaque personne devrait être libre de vivre sa vie comme elle l’entend.

«Elle a présenté une motion au parlement demandant au gouvernement d’interdire enfin la thérapie de conversion LGBT +, en travaillant avec d’autres députés et groupes pour protéger les jeunes de cette pratique désuète et néfaste.

«Elle a écrit à la ministre de l’Égalité, Liz Truss, appelant à un« calendrier ferme »pour interdire la thérapie de conversion dès le retour du Parlement en septembre.

Layla a été forte dans sa défense des droits des trans et est solidaire des personnes trans de tous genres.

«Elle a appelé le gouvernement à annuler son interdiction de donner du sang aux hommes gais et bisexuels, à moins qu’ils ne restent célibataires. La possibilité de donner du sang doit être basée sur des preuves scientifiques et non sur l’orientation sexuelle. Layla a justement appelé à des évaluations individuelles des risques. »

Les 100 membres libéraux démocrates ont également salué le bilan de Moran en matière de droits des trans, notant qu’elle avait «fortement critiqué» le plan du gouvernement conservateur de supprimer les réformes attendues depuis longtemps de la loi sur la reconnaissance du genre (GRA).

«La communauté trans fait face à une discrimination et à un harcèlement incalculables. Layla a été forte dans sa défense des droits des trans et est solidaire des personnes trans de tous genres.

«En tant que leader, nous ne doutons pas que Layla continuera à se battre pour les droits LGBT + au parlement et dans les médias.»

La lettre conclut: «Nous exhortons les membres qui n’ont pas encore voté à se joindre à nous pour écrire l’histoire et élire Layla, afin qu’ensemble nous puissions avancer et continuer à lutter pour un avenir plus égalitaire.

Le député d’Oxford et d’Abingdon est sorti comme pansexuel plus tôt cette année.

Moran est sorti comme pansexuel dans une interview avec RoseActualités en janvier de cette année, et a révélé qu’elle était en couple avec une femme.

Élue pour la première fois au parlement en 2017, Moran a expliqué qu’elle s’identifiait comme pansexuelle parce que «peu importe les attributions physiques de la personne dont vous tombez amoureux, c’est la personne elle-même».

La semaine dernière, Moran a doublé sa critique de la ministre de l’Égalité, Liz Truss, en disant RoseActualités qu’elle n’a pas «fait ses devoirs» sur les droits des trans.

«Elle déroulait des tropes bien connus et reprenait essentiellement certaines des histoires alarmistes que nous entendons sans cesse et essayons de combattre.