Les délégués se réunissent virtuellement pour discuter des projets d’accords de la COP15 après le report du sommet à 2022

Alessi Service à mozzarella Nunziatella / Récipient fraîcheur + louche percée - Alessi blanc en matière plastique

Service à mozzarella Alessi design Blanc en Matière plastique. Dimensions : Ø 22 x H 29 cm (contenance 120 cl) - Louche : L 21,5 cm. "Alessi et le Consortium de Protection de la Mozzarella di Bufala Campana DOP se réunissent pour un projet original et amusant qui combine le design à un symbole d'excellence de la gastronomie italienne. La culture et la tradition se rencontrent dans ce service à mozzarella Nunziatella au design raffiné et évocateur. Le récipient fraîcheur en résine thermoplastique blanche accompagné de sa louche percée en acier permettent de servir la mozzarella et de la conserver au réfrigérateur en toute élégance. Un objet novateur qui découle de la nécessité de raconter la beauté et la bonté de l'Italie, en promouvant l'histoire d'un produit millénaire, exporté dans le monde entier, à travers une interprétation contemporaine. Le récipient fraîcheur est conçu pour accueillir une mozzarella classique de 500 grammes et son liquide (ou des morceaux de poids inférieur). Pour une conservation optimale, le liquide doit être égal au volume de la mozzarella. La louche en acier, pour collecter, égoutter et servir la mozzarella possède un manche en forme de ""S"" afin d’être suspendue sur le bord du récipient.L'écumoire en acier permet d’extraire la mozzarella avec tout le soin nécessaire, en gardant intacte la partie extérieure afin d'éviter que le babeurre, riche en goût et caractéristique principale de cet aliment unique et spécial contenu à l’intérieur ne ressorte. La designer Emma Silvestris a dessiné un récipient à la forme évocatrice et à la blancheur laiteuse. A première vue, le récipient ressemble à une corne de buffle, puis en regardant attentivement, apparaît la forme d'une grosse goutte de lait, douce et rebondie, typique de la boule de mozzarella. Emma Silvestris a voulu transmettre dans sa création l'amour de sa terre et des excellents produits qui lui font honneur dans le monde entier."