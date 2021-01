Les débuts du MCU Black Widow de Ever Anderson ont la mère Milla Jovovich ravie et terrifiée

Fille de Milla Jovovich Jamais Anderson joue une version plus jeune du personnage de Scarlett Johansson dans Veuve noire, et la fière maman est ravie de voir sa fille suivre ses traces. Ce n’est pas vraiment un choc pour la jeune fille de 13 ans de s’intéresser au jeu d’acteur, car elle a essentiellement grandi en tant que «bébé de plateau» avec ses parents travaillant constamment ensemble sur des films. Avec Jovovich comme sa mère, son père est Resident Evil et Chasseur de monstre réalisateur Paul WS Anderson.

Parlant du rôle d’Ever dans Veuve noire avec Entertainment Tonight le mois dernier, Jovovich semble être très enthousiasmée par la carrière d’actrice florissante de sa fille, bien que cela ne soit pas venu sans une certaine appréhension initiale.

«D’une part, je suis terrifiée parce que je sais à quel point cette industrie est difficile, et d’autre part, je suis ravie parce que j’ai l’impression que mon enfant a trouvé sa passion et y est très concentrée depuis qu’elle a cinq ans. ans. Pour moi, étant maman, tout ce que je veux, c’est qu’elle soit heureuse et qu’elle trouve quelque chose qu’elle aime. «

Elle a déjà fait ses débuts au cinéma en tant que reine rouge en 2016 Resident Evil: Le dernier chapitre, qui mettait en vedette sa mère et a été réalisé par son père. Pour son prochain rôle dans Veuve noire, elle a travaillé avec la réalisatrice Cate Shortland pour jouer une jeune Natasha Romanoff pour l’histoire d’origine du super-héros titulaire. La regarder jouer sur le plateau s’est avérée être une expérience incroyable pour Milla Jovovich, et cela a également abouti à un nouveau surnom pour le jeune Ever.

«Nous l’appelons Baby Widow. Elle est tellement fan des films Marvel et vous savez, Ever est juste un talent incroyable. Elle est tout simplement naturelle et c’était tellement merveilleux de la regarder sur le plateau, juste en ce moment, et tout le monde était tellement impressionné. Je veux dire, littéralement, elle a fait pleurer tout le monde pendant l’une de ses scènes. Elle est incroyable. Je pense que les gens vont être vraiment impressionnés par elle quand ils verront le film. «

Ça va déjà mieux pour Ever, car la jeune actrice a également décroché son premier rôle principal. Elle jouera Wendy Darling dans Peter Pan et Wendy, L’adaptation en direct de Disney du conte classique sur un garçon magique qui emmène Wendy et ses deux frères et sœurs dans un endroit enchanté appelé Neverland. Le film met également en vedette Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan, Jude Law dans le rôle du capitaine Hook et Yara Shahidi dans le rôle de Tinker Bell. Cette année, Ever tournera ses scènes pour ce projet avec la famille Anderson en remorque pour «être son entourage».

Vous pouvez voir Ever Anderson comme Natasha Romanoff dans Veuve noire quand le film Marvel sort le 7 mai 2021. Quant au moment où sa mère pourrait faire ses débuts dans le MCU, Milla dit qu’elle « adorerait », mais être mère de trois enfants et rester occupée avec les films de son mari la retient plutôt occupé pour le moment. Le mois dernier, Jovovich a joué dans son dernier projet avec Anderson quand Chasseur de monstre est sorti dans le monde entier. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Tonight.

