Les critiques spécialisés ont noté Fast and Furious 9

La saga Rapides et furieux ses fans ont-ils l’habitude de Des poursuites incroyables, des explosions de toutes sortes, des combats à mains nues et des tonnes d’action. La formule a été répétée plusieurs fois jusqu’à la neuvième manche. Depuis, a su récolter le succès commercial, mais des critiques spécialisés à plusieurs reprises « ça l’a rendu moche ». L’évolution de la franchise, qui a toujours fait monter les enchères, ne semble pas séduire les critiques.

Dans ce cas, le nouveau film raconte comment Le cyber-terroriste Cipher recrute Jakob, le frère de Toretto, pour mener à bien sa revanche contre l’équipe de Dom. Le nouveau méchant est un assassin, un voleur expert et un conducteur de précision. Le film promet beaucoup d’action. Même un voyage dans l’espace !

Critique de Fast and Furious 9







Ann Hornaday du Washington Post, Il a dit: « Si la structure répétitive des cascades et des discours du film commence à s’estomper, le film connaît sa voie et y reste, bien qu’imprudemment. » Michael Phillips du Chicago Tribune, déclaré: « Bien que je souhaite que le chaos des aimants conduise à un film magnétique, parfois assez c’est assez. »

Le consensus dans Tomates pourries c’est que le film dépasse les limites, mais la capacité de scènes absurdes de son réalisateur, Justin lin, gardez l’action « bourdonnement ». La note? 64% sur le Tomatomètre.

Y a-t-il de l’amour pour le film ? Oui. Bill Goodykoontz, du centre de l’Arizona, Express: « Même si c’est ridicule et c’est le but, c’est toujours amusant et vous prendrez plaisir à le regarder. » Pendant ce temps, un autre critique a laissé un regard positif sur le film. Nick Levine, NME, Il a dit: « Tout s’accélère jusqu’à une finale palpitante qui oscille entre action à grande vitesse et sentimentalité. Le film est un câlin d’ours. » Enfin, Tomatazos, Rapidos y Furious 9 conserve une note de 68%.