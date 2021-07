Les critiques louent le Suicide Squad comme « gore », « hilarant » et « totalement fou »

On dirait le nouveau standalone La brigade suicide le film sera bien meilleur que l’original. Une nouvelle équipe a été constituée et elle a vraiment du punch.

Plusieurs ont déclaré qu’il s’agissait du film le plus » gori » de l’univers DC jusqu’à présent, qu’il était » violent comme l’enfer, torride, impitoyable « , et un critique est même allé jusqu’à dire que c’était le film de bande dessinée » le plus sauvage, le plus farfelu et le plus sanglant que j’aie. ‘ai jamais vu’.