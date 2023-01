Les créateurs Neil Druckmann et Craig Mazin précisent qu’ils s’en tiendront à l’intrigue principale des jeux originaux et uniquement à celle-ci dans The Last of Us.

Les créateurs de The Last of Us Show assurent qu’ils n’auront pas le problème de Game of Thrones

Avant la première saison très attendue de Le dernier d’entre nous sur HBO, certaines grandes questions continuent de tourbillonner autour des fans anxieux, principalement en ce qui concerne la façon dont le casting portera le poids important des personnages qu’ils jouent et surtout comment les réalisateurs choisissent de jouer l’histoire dans son ensemble. Heureusement, selon un rapport d’IndieWire, les co-créateurs Neil Druckmann et Tchernobyl Le showrunner Craig Mazin a assuré au public qu’il resterait farouchement fidèle au contenu source et ne s’égarerait pas dans des idées originales et hors de la base.





Druckmann, co-président actuel du développeur de jeux Naughty Dog qui a également beaucoup travaillé sur les jeux originaux, a précisé que, malgré les récentes rumeurs encore très répandues d’un éventuel troisième volet dans Le dernier d’entre nous franchise de jeu, ils ne s’écarteraient absolument pas de la portée narrative des deux premiers jeux sortis.

« Nous n’avons pas l’intention de raconter des histoires au-delà de l’adaptation des jeux… Nous ne rencontrerons pas le même problème que ‘Game of Thrones’ depuis ‘Part II’ [of the game series] ne se termine pas sur un cliffhanger. »

Par cela, Druckmann fait référence aux conflits créatifs profonds qui ont surgi à un certain moment avec l’émission fantastique de référence de HBO, Jeu des trônes. Au moment où la cinquième saison de l’émission était prévue, l’auteur George RR Martin n’avait pas encore terminé le prochain livre de la série (et ne l’a toujours pas fait), et les réalisateurs de l’émission David Benioff et DB Weiss ont pris sur eux d’orchestrer le reste de l’histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Malheureusement, Martin a révélé que plutôt que de l’inclure au moins dans ce processus créatif, Benioff et Weiss l’ont entièrement coupé de chaque saison suivante jusqu’à la fin. Cela a inévitablement conduit à l’une des fins les plus controversées de l’histoire de la télévision, avec des cris massifs de la part des fans du monde entier. Druckmann et Mazin ne veulent clairement pas suivre le même chemin d’erreurs et ne s’efforceront pas d’ajouter quoi que ce soit d’original à leur matériel source.





Comment The Last of Us jouera son histoire à l’écran

Avec leur promesse de s’en tenir au matériau cimenté, Druckmann et Mazin ont également noté que l’émission n’est actuellement prévue que pour deux saisons, la première étant destinée à couvrir l’intégralité du premier match et la deuxième saison à couvrir tout le deuxième match.. Avec un tourbillon toujours croissant d’opinions fortes de la part des fans sur la meilleure façon de jouer l’histoire dans son ensemble, certains conviendront que s’en tenir à deux saisons strictes et succinctes est la meilleure idée, tandis que d’autres peuvent déplorer qu’il n’y en aura pas. assez de temps alloué pour le développement minutieux du personnage et l’exploration du monde dans une histoire si proche de tant de cœurs. Cependant, Druckmann a également assuré que leur projet se concentrera fortement sur l’histoire entre chaque personnage et gardera l’expérience beaucoup plus du côté humain plutôt que dans le sens d’une action, d’un blockbuster rempli de monstres comme le Resident Evil série de films.

La première saison de Le dernier d’entre nous devrait être diffusé sur HBO et HBO Max le 15 janvier à 20 h 00 CST.