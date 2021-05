Les créateurs de South Park, Matt Stone et Trey Parker, réalisent-ils enfin le film Le Livre de Mormon?

L’année dernière, il a été annoncé que Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de Parc du Sud, réaliseraient ensemble leur premier film d’action en direct intitulé Jonction d’Alma. Les détails à ce stade ont été très minces sur ce projet. Cependant, un utilisateur de Reddit a souligné que dans une édition d’avril 2020 de Production Weekly, il a révélé que Jonction d’Alma peut être un titre provisoire pour une adaptation cinématographique de leur comédie musicale à succès, Le Livre de Mormon.

Jonction d’Alma devait entrer en production en mars 2020. En raison de la pandémie, Hollywood a fermé la plupart des productions, et cela comprenait Jonction d’Alma. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations selon lesquelles Jonction d’Alma est en fait Le Livre de Mormon film, et très bien pourrait l’être, il convient également de noter que Matt Stone et Trey Parker étaient en train de faire un film deepfake utilisant vfx du studio Deep Voodoo nouvellement formé. Ce projet a été interrompu au début du verrouillage et le film a été pratiquement annulé. Stone et Parker ont décidé de transformer ce qu’ils avaient en une série Web intitulée Justice impertinente.

La série suit le journaliste Fred Sassy de Cheyenne, Wyoming (joué par Peter Serafinowicz, dont le visage est superposé à un deepfake de Donald Trump) qui enquête sur les nouvelles elles-mêmes, y compris les dangers posés par la manipulation des médias et les fausses nouvelles. Un certain nombre de courtes vidéos ont été publiées, puis compilées en un épisode complet de 15 minutes. On ne sait pas s’il y en aura plus Justice impertinente épisodes à venir, ou si le film prévu sera ressuscité. Stone et Parker n’ont pas déclaré catégoriquement que Jonction d’Alma est ce qui a fini par être Justice impertinente. Mais c’est aussi possible que Jonction d’Alma être un Livre de Mormon film. Matt Stone et Trey Parker ont déclaré que Justice impertinente était le film sur lequel ils travaillaient quand les choses se sont arrêtées.

Trey Parker et Pierre de Matt sont un duo dominant dans l’industrie de la comédie. Parc du Sud est l’une des comédies animées les plus hilarantes de tous les temps et en est maintenant à sa 24e saison. En dehors de cette série, le couple a été impliqué dans une poignée de films, y compris Orgazmo, South Park: plus grand, plus long et non coupé, Cannibale! La comédie musicale, et Team America: Police mondiale, qui, il faut le noter, sont tous des comédies musicales. Et tous sont dirigés par Trey Parker. Jonction d’Alma marquera la première fois que Stone et Parker réaliseront ensemble un long métrage d’action en direct.

Le couronnement de la paire qui n’est pas Parc du Sud peut être la comédie musicale Smash Broadway Le Livre de Mormon. La comédie musicale est très appréciée et a même reçu neuf Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. L’idée d’une adaptation cinématographique de cette comédie musicale circule depuis longtemps, mais n’a jamais été confirmée.

Le Livre de Mormon présente le même humour extravagant et controversé qui Parc du Sud est connu pour. Parker et Stone ne se sont pas abstenus d’apporter de l’humour et des chansons scandaleux sur la scène de Broadway. L’une des chansons les plus populaires de cette comédie musicale est Hasa Diga Eebowai, une version complètement tordue de Hakuna Matata de Le roi Lion.

La musique s’articule autour de deux missionnaires mormons qui sont chargés de diffuser leur message dans un village reculé d’Ouganda. Les deux luttent pour convertir l’un des villageois car ils ont des préoccupations beaucoup plus grandes que la religion telles que la maladie, la famine et les seigneurs de guerre. Bien que cette prémisse puisse sembler incontrôlable, la comédie musicale a un message étonnamment gentil sur la foi et sur la façon dont la croyance peut apporter le bonheur aux gens, même s’il peut y avoir des idées discutables dans cette croyance.

Les comédies musicales sont peut-être en train de faire un retour car de nombreuses adaptations cinématographiques de Broadway ont été publiées ou le seront bientôt. 2020 a vu une version enregistrée de Hamilton avec la première du casting original sur Disney + et a été extrêmement populaire. Le bal a également été présenté en première sur Netflix avec un casting de stars à la tête du film.

2021 comporte trois adaptations très attendues. Le 11 juin, Dans les hauteurs, une autre comédie musicale primée de Lin Manuel Miranda, sera présentée en première dans les théâtres et sur HBO Max. En décembre, le remake de Steven Spielberg de West Side Story sortira en salles. Hier, Universal a sorti la première bande-annonce de Cher Evan Hansen, qui sortira en salles en septembre et mettra en vedette Ben Platt apportant son personnage de la scène à l’écran.

Le Livre de Mormon serait un régal absolu de voir une adaptation cinématographique de. Josh Gad et Andrew Rannells, qui ont joué dans la distribution originale, sont maintenant d’énormes stars qui pourraient reprendre leurs rôles à l’écran. Espérons que cette adaptation devienne réalité afin que plus de gens puissent être exposés au génie tordu vu dans cette comédie musicale.

Sujets: South Park