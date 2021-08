Les créateurs de South Park achètent le restaurant Real Life Casa Bonita

Parc du Sud les créateurs Matt Stone et Trey Parker achètent le vrai restaurant Casa Bonita qui a figuré dans le dessin animé.

Le restaurant et centre de divertissement de Lakewood, dans le Colorado, a été contraint de fermer ses portes en mars de l’année dernière après une période difficile de difficultés financières.

Cependant, maintenant, les créateurs de dessins animés sont intervenus pour acheter le restaurant et prévoient d’en « faire l’endroit que nous voulons tous en faire ».

S’adressant au gouverneur du Colorado, Jared Polis, Parker a déclaré: « Nous savons qu’il y a eu beaucoup de gens dans le Colorado qui aiment Casa Bonita et ont travaillé sur cela et nous sommes ravis de travailler avec tout le monde et d’en faire l’endroit que nous voulons tous pour le faire. »