Les créateurs de Cobra Kai taquinent les plans de la saison 4 tout en célébrant la nomination aux Emmy

Cobra Kai les créateurs Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg sont sans aucun doute en train de donner un coup de pied à la grue sur le nuage neuf après l’annonce que le très populaire Karate Kid la série de continuation a été nominée pour un Emmy pour la série comique exceptionnelle. Heald a maintenant réagi à la nouvelle passionnante et a fourni une mise à jour sur la quatrième saison très attendue.

« Nous sommes tous très excités ici, ce fut une grosse surprise pour nous. Nous aimons faire ce spectacle, mais nous savons aussi que c’est une comédie, un drame et une série d’action. C’est beaucoup de choses et nous ne le faisons pas nécessairement entrer dans une catégorie dans l’esprit de certaines personnes. Notre salle des écrivains est pleine d’écrivains de comédie. Le concept de notre émission prend le méchant du Karaté Kid, le met au premier plan et lui donne le traitement Better Call Saul où vous êtes émotionnellement investi dans son histoire. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Netflix et Sony, ainsi qu’envers nos acteurs et notre équipe. »

Bien que Heald n’ait pas été en mesure d’en dire trop sur la direction de Cobra Kai saison 4, il a révélé que tous les épisodes ont maintenant été filmés, le créateur qualifiant la série de bataille très digne.

« Nous avons tourné au plus fort de [the current circumstances] et c’était notre production la plus difficile du point de vue de la gestion [the global situation] lors d’un tournage déjà ambitieux. Nous n’avons jamais été aussi fiers d’une saison que nous avons mise en boîte. Nous l’avons vu et nous savons que nous avons la marchandise. Nous avons hâte que les fans de cette franchise voient tout ce que nous avons fait cette saison en sachant tout ce que nous avons traversé pour mettre cela en place. C’est un souvenir incroyable que nous garderons tous en sachant que c’était une bataille et que nous avons gagné. »

La troisième saison de Cobra Kai terminé par de grands changements apportés au statu quo, le dojo Miyagi-Do de Daniel (Ralph Macchio) unissant ses forces aux nouveaux étudiants Eagle Fang de Johnny (William Zabka) pour vaincre Cobra Kai, qui a maintenant été repris par le menaçant John Kreese (Martin Kove). Leur trêve inattendue est intervenue après la visite d’un autre personnage crucial de la Karaté pour enfants passé, Ali Mills Schwarber d’Elisabeth Shue, qui s’est avéré être une expérience beaucoup plus curative que les personnages ou le public auraient pu s’y attendre.

Les derniers moments de la saison 3 ont mis à rude épreuve la rivalité en cours entre Samantha LaRusso (Mary Mouser) et Tory Nichols (Peyton List). Les deux nouveaux personnages et leur conflit imprégné de karaté seront cruciaux pour la quatrième saison à venir, a déclaré Hurwitz.

« Sam et Tory sont deux de nos personnages préférés dans la série et leur rivalité est nouvelle qui va certainement à l’essentiel pour eux deux. Nous sommes impatients que les gens voient comment cela se passe dans la saison 4 car il n’y a certainement pas l’amour perdu entre ces deux-là à la fin de la saison 3 et il y en a beaucoup plus entre eux à l’avenir. Nous pensons que c’est une saison très spéciale pour ces deux personnages. «

Si cela n’était pas déjà plus que suffisant pour Cobra Kai et Karate Kid fans à exciter, la saison 4 ramènera également un visage (et une queue de cheval) tristement célèbre pour Daniel-San à affronter: Le Karaté Kid Partie III Terry Argent.

Ami proche de John Kreese depuis ses années militaires, Terry Silver est le principal antagoniste du trio de The Karate Kid de 1989, et un personnage que de nombreux fans espéraient qu’il reviendrait pour plus de bouffonneries motivées par la vengeance contre Danny LaRusso et l’héritage de M. Miyagi. Prévu pour être à nouveau interprété par l’acteur Thomas Ian Griffith, un teaser récent montrait Silver dans toute sa gloire à queue de cheval, taquinant un retour aux techniques brutales, violentes et offensives qui rivalisent avec celles de John Kreese. Alors, que fera Silver à son retour au dojo ? Malheureusement, Schlossberg joue timidement…

« Les gens vont devoir se brancher sur la saison 4 pour le savoir. Pour l’instant, nous dirons que nous attendons avec impatience de travailler avec Thomas Ian Griffith depuis longtemps et nous avons été très patients avec nous-mêmes pour trouver le bon moment. , et la saison 4 est ce moment. »

Avec le retour de Terry Silver, Johnny et Daniel vont être très heureux d’avoir décidé de faire équipe. Les adversaires légendaires qui se réunissent pour le plus grand bien vont certainement emmener Cobra Kai et l’héritage de The Karate Kid dans un territoire auparavant inexploré, quelque chose que William Zabka a hâte que le public voie. « J’étais ravi que Johnny et Daniel aient trouvé un terrain d’entente et se soient alignés à la fin de la saison 3 », a déclaré Zabka. « » L’ennemi de mon ennemi est mon ami. » C’est une excellente note et un point de départ pour tout ce qui nous attend dans l’histoire. «

La récente nomination aux Emmys n’est qu’un des nombreux exemples démontrant combien Cobra Kai a trouvé un écho auprès du public, ce que les créateurs attribuent à leur véritable fandom de la franchise. « Nous aimons tous les trois le Karaté Kid, et je ne dis pas ça avec désinvolture », dit Heald. « Nous l’avons adoré la première fois que nous l’avons vu quand nous avions 6 ans et il est resté avec nous. Nous l’avons adoré quand nous avions 6 ans, puis après l’avoir regardé encore et encore sur VHS jusqu’à ce qu’il devienne si usé que nous l’avions pour l’enregistrer à nouveau. »

Schlossberg est d’accord en disant: « Je pense que la raison pour laquelle notre série résonne avec tant de gens, c’est parce que nous écrivons pour l’enfant en nous qui aime ces films. Cela finit donc par être une émission comme les enfants, ce qui est unique pour nous parce que nos origines sont dans comédie avant-gardiste, mais ce spectacle nous a apporté notre plus grand attrait. Je pense que c’est parce que lorsque nous écrivons pour Cobra Kai, nous pensons à nous-mêmes plus jeunes. «

Les premières saisons de Cobra Kai ont été un énorme succès pour Netflix, et la quatrième saison à venir ne montre aucun signe de ralentissement de ce succès, avec le casting et les fans enthousiasmés par la poursuite des aventures de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Cobra Kai la saison 4 n’a pas encore de date de sortie, mais devrait sortir vers la fin de 2021. La série mettra à nouveau en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List aux côtés de Ralph Macchio et William Zabka. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

