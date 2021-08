Les costumes du film Munsters révélés par Rob Zombie

Rob Zombie continue de suivre la production de son redémarrage de Le film des Munsters, et maintenant il nous donne un premier aperçu des costumes que la famille de monstres portera. Pendant le processus de pré-production, Zombie a été très ouvert sur les réseaux sociaux en fournissant des mises à jour à ses fans. Nous avons eu un aperçu de la perruque de grand-père et de la tête d’Herman, et nous pouvons maintenant voir certaines des tenues effrayantes qu’ils porteront dans le film. Vous pouvez regarder le post ci-dessous.

« Les choses se réchauffent vraiment dans le département de la garde-robe ici à Budapest. Voici quelques aperçus rapides », Rob Zombie dit dans la légende.

Cela vient après les taquineries précédentes sur la garde-robe, bien que ce soit notre premier aperçu des costumes réels. Il a également publié des photos illustrées de certaines des illustrations conceptuelles, avec des tenues potentielles distinctes pour Herman et Lily. Les personnages semblent regarder principalement comment ils sont apparus dans la série télévisée originale, et c’est une autre indication que Zombie cherche à rendre son redémarrage très fidèle à Les Munster.

Pendant ce temps, le Maison des 1000 cadavres Le réalisateur a également partagé ses plans pour construire tous les Mockingbird Heights, pas seulement la maison des Munsters au 1313 Mockingbird Lane. Il a publié des plans de la maison familiale, révélant qu’elle sera modélisée exactement comme la version originale de la série télévisée. Zombie a ensuite annoncé que d’autres maisons étaient construites autour de la maison des Munsters pour montrer qu’il faisait vraiment un effort supplémentaire pour faire un film qui honore la sitcom originale.

Nous attendons toujours que Zombie confirme officiellement le casting de The Munsters. Le Temple de la renommée de la WWE, Kevin Nash, a jeté son nom dans le chapeau en se portant volontaire pour jouer Herman Munster, et de nombreux fans étaient d’accord avec l’idée. Malheureusement pour Nash, le rôle a peut-être déjà été choisi, car l’acteur Jeff Daniel Phillips est répandu pour Herman. Le casting aurait du sens car Phillips est apparu dans plusieurs des films précédents de Zombie, et Zombie est connu pour collaborer fréquemment avec les mêmes acteurs.

Sheri Moon Zombie est également largement répandu pour jouer Lily Munster, selon le rapport original de Murphy’s Multiverse qui a annoncé pour la première fois la nouvelle du projet. D’autres noms qui sont répandus sont Richard Brake et Dan Roebuck dans des rôles principaux non divulgués aux côtés Perdu vedette Jorge Garcia. Cassandra « Elvira » Peterson apparaîtra dans un rôle de soutien. Aucune de ces informations n’a été officiellement confirmée par Zombie ou Universal.

Les Munster à l’origine a duré 70 épisodes entre 1964-66. Au cours des années suivantes, il est devenu un favori culte et a engendré diverses adaptations cinématographiques avec différentes distributions jouant les personnages emblématiques. Zombie est depuis longtemps un grand fan de la série télévisée et les fans pensent qu’il est la personne idéale pour réinventer leur histoire pour le grand écran.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour Rob Zombie’s Les Munster. La rumeur dit que le film sortira sur le service de streaming Peacock avec une première en salle. Espérons que Zombie divulguera bientôt plus d’informations sur le film. Cette nouvelle nous vient de Rob Zombie sur Instagram.

Sujets : Les Munsters