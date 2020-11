Les conservateurs éliminent le financement vital des écoles pour protéger les enfants LGBT de l’intimidation

Boris Johnson quitte le numéro 10 Downing Street alors qu’il se rend à la réunion hebdomadaire du Cabinet au Foreign Office le 10 novembre 2020 à Londres, en Angleterre. (Léon Neal / Getty)

Le gouvernement conservateur du Royaume-Uni a supprimé les dépenses consacrées aux programmes cruciaux de lutte contre l’intimidation LGBT + et a augmenté les dépenses de défense de 16,5 milliards de livres sterling.

Le Fonds du défi homophobe, biphobe et transphobe, comme il était initialement appelé lors de son lancement en 2014 par la ministre des Femmes et de l’Égalité de l’époque, Nicky Morgan, a permis aux écoles de fournir des formations et des ateliers pour le personnel et les étudiants pour lutter contre l’intimidation anti-LGBT +.

L’intimidation anti-LGBT + est toujours un énorme problème dans les écoles britanniques et peut avoir des conséquences tragiques pour les jeunes LGBT +, qui sont déjà plus à risque de problèmes de santé mentale.

Mercredi (18 novembre), Diversity Role Models a publié un rapport qui a montré que près de la moitié des élèves LGBT + en Angleterre ne se sentent pas en sécurité d’être eux-mêmes à l’école.

Les écoles et les prestataires de formation s’attendaient naturellement à ce que le financement se poursuive mais, selon le BBC, Le gouvernement de Boris Johnson a discrètement supprimé le financement en mars de cette année.

Bien que 2020 soit la première année où le financement n’a pas été prolongé, le Bureau de l’égalité du gouvernement a déclaré: «Le fonds de subvention anti-intimidation, qui a fourni à 2250 écoles à travers le pays du matériel et de la formation, devait toujours se terminer en mars 2020.»

La révélation selon laquelle le financement d’environ 4 millions de livres sterling pour protéger les enfants LGBT + contre l’intimidation a été annulée par le gouvernement est apparue ironiquement pendant la semaine de lutte contre l’intimidation.

À peine trois jours auparavant, le ministère de l’Éducation avait écrit sur Twitter: «Aucun enfant ne devrait être victime d’intimidation, à l’école ou en dehors.»

Aucun enfant ne devrait être victime d’intimidation, à l’école ou en dehors. Des conseils et des ressources sont disponibles pour toutes les écoles ou les jeunes qui ont besoin de l’aide @ABAonline #AntiBullyingWeek En savoir plus: https://t.co/jrpmXnQwB4 pic.twitter.com/pu19ULbeJM – Département de l’éducation (@educationgovuk) 16 novembre 2020

Nancy Kelley, directrice générale de Stonewall, a déclaré à la BBC que la réduction du financement conduirait inévitablement les étudiants à «souffrir en silence».

Elle a déclaré: «Nous savons que les personnes LGBT + sont affectées de manière disproportionnée par une mauvaise santé mentale, et cela en partie à cause de la façon dont elles ont été traitées à l’école.

«Il est crucial que ce gouvernement investisse de l’argent dans le financement de programmes de lutte contre l’intimidation LGBT + à travers l’Angleterre.»

Kevin Courtney, co-secrétaire général de l’Union nationale de l’éducation, a ajouté: «Si le gouvernement abandonne ce financement, il doit expliquer les plans alternatifs dont il dispose pour aider les écoles à lutter contre l’intimidation LGBT +.»

Le gouvernement conservateur britannique a plutôt décidé de donner un coup de pouce à l’armée de 16,5 milliards de livres sterling.

Boris Johnson a déclaré qu’il augmentait massivement les dépenses de défense pendant la pandémie de coronavirus parce que «la défense du royaume doit passer en premier».