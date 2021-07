Les conseils du créateur de Star Wars au réalisateur de Mission Impossible

Le film original de Mission impossible créé en 1996 et a marqué l’arrivée de l’agent Ethan Hunt (Tom Cruise) au grand écran. Dans ce contexte, le film n’était pas une production qui avait le budget dont dispose actuellement la franchise. Même les différentes séquences d’action avaient un ton moins joué. La personne en charge du film était Brian De Palma, d’un succès avéré sur des bandes telles que Scarface, Les Intouchables, Carrie et Carlito’s Way.

Paume a mis en place une histoire d’espionnage pleine d’action qui s’est appuyée sur les talents de son casting, dirigé par la mégastar Tom croisière. Sans aucun doute une formule qui ne pouvait pas échouer. Ainsi, il a présenté le film dans différents cercles intimes avant sa première officielle.

Georges Lucas Il a été l’un des chanceux de voir ce premier montage et n’a pas hésité à faire quelques observations pour que le réalisateur original améliore le contenu. « Vous devez établir cela. Vous avez besoin d’une scène où tout le monde est assis et reçoit des instructions sur ce qu’il va faire. », a conseillé l’architecte de Guerres des étoiles.

« Au début, nous avons eu une scène étrange avec Jon voight jaloux de sa femme et de Tom et nous avons continué jusqu’à la première mission. Alors George l’a vue et a dit : « Que faites-vous ? C’est Mission Impossible. Ils sont une équipe sur le point de faire quelque chose. Il faut dire au public ce qu’il va faire !» Et c’est ce que nous avons fait. Nous l’avons encore filmé. C’est un exemple où nous nous entraidons « , il se souvint Paume.

Ce n’est pas une donnée mineure, car George Lucas et Brian De Palma Ce sont deux des réalisateurs les plus titrés de l’histoire d’Hollywood. Il est important de comprendre le processus créatif de chacun de ces cinéastes et de reconnaître comment ils s’entraident pour raconter de meilleures histoires et présenter des films de meilleure qualité.