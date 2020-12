Les conseils de George Clooney à Ben Affleck pour Batman

Malgré des débats constants sur qui est la meilleure incarnation de Homme chauve-souris dans les films, il n’est pas question de savoir qui est au bas de la liste des favoris. Et est-ce que « Batman et Robin», Un film tristement célèbre sorti en 1997 sous la direction de Joël Schumacher Cela a non seulement mis fin à la série d’adaptations du personnage pendant longtemps.

Cela aurait aussi été une grosse tache sur la carrière de son interprète, lauréat d’un Oscar George Clooney. Il est clair que les réactions des fans quant à savoir qui sera le nouveau chevalier de la nuit sont toujours accompagnées de controverses. Il ne reste plus qu’à voir l’exemple de Robert Pattinson, dont beaucoup ont encore de forts doutes malgré ses progrès spectaculaires.

C’est peut-être pourquoi Clooney, en signe de bonne volonté, aurait conseillé Ben Affleck pas accepter le rôle. Dans une discussion récente avec Howard Stern, assuré qu’il voulait que son collègue connaisse la gravité de l’affaire dans laquelle il était sur le point de s’engager.

Clooney Il estime que la raison pour laquelle ils lui demandent généralement des conseils dans ce type de situations est qu’il a été des deux côtés de la médaille dans laquelle ses projets ont été des catastrophes face aux critiques et au box-office et qu’il a également réussi à être en charge de projets. très réussi. «Et cela ne veut pas dire qu’ils m’écoutent», dit-il.

Ben ne m’a pas écouté et a fini par faire un excellent travail et je me suis trompé. Mais je ne peux transmettre ma sagesse que grâce à mon expérience. J’ai juste dit qu’il n’avait pas de tétons sur son costume.

Sur sa contribution au personnage, Clooney considère que l’expérience a été si mauvaise que ça fait mal de voir le résultat final. «Je n’aurais pas pu faire ça différemment, tu sais? C’est une super machine, ce truc. Vous devez vous rappeler qu’à cette époque, j’étais juste un acteur obtenant un travail d’actrice. »

« Ils ont payé Arnold 25 millions de dollars pour y être. Ils m’en ont foutu un et nous n’avons jamais travaillé ensemble. Nous ne nous sommes jamais vus. C’est une formidable machine monstrueuse et je me suis lancé dessus et j’ai fait ce qu’ils ont dit. La vérité est qu’il était mauvais dans ce domaine », reconnaît l’acteur.

Heureusement pour Affleck, son travail s’est avéré assez satisfaisant, au point que les fans ont été alarmés d’apprendre qu’il ne l’exécuterait plus après les résultats de « Ligue de justice » dans les films. En plus de la nouvelle coupe de Zack Snyder, Affleck aura la possibilité de revenir « Le flash« , Bande réalisée par Andy Muscietti.

« Le sien Homme chauve-souris Il a une dichotomie très forte, qui est sa masculinité, à cause de son apparence, de la silhouette imposante qu’il est et de sa mâchoire, mais il est très vulnérable. Sait comment livrer de l’intérieur, cette vulnérabilité. Vous n’avez besoin que d’une histoire qui vous permette d’apporter ce contraste », commenterait le réalisateur lors de l’événement de DC Fandome cet été.