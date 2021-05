Les commentaires d’Alan Carr sur Epic Gameshow à propos de Meghan Markle divisent les téléspectateurs

Cole & Mason carroussel COLE & MASON 8 flacons à épic

Ce carrousel est doté d'une base pivotante permettant d'accéder en toute simplicité à vos herbes et épices préférées. Les flacons en verre au design élégant sont dotés de couvercles chromés avec 3 positions: verser, saupoudrer ou fermer. Une petite étiquette en français sera apposée sur chaque couvercle pour pouvoir facilement sélectionner l'herbe ou l'épice dont vous avez besoin pour votre plat. Son nouveau design se veut très contemporain et pratique d'utilisation; la rotation est bien fluide et la poignée centrale suffisamment large pour un transport facile. Le système d'accroche des flacons est simple et intuitif, il permet un geste rapide. Contenance de chaque flacon: 70 ml Épices incluses : basilic, origan, persil, thym, paprika, romarin, curcuma, sauge.