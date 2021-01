Les commandes ont déjà été ouvertes pour le Jeep Gladiator

Le nouveau Jeep Gladiator est sur le point de nous atteindre, promettant de combiner toutes les capacités tout-terrain du Wrangler (dont il dérive), avec la polyvalence typique des pick-up. Et tout comme le Wrangler, vous pouvez retirer les portières et même abaisser le pare-brise …

Le Gladiator «européen» est limité à un seul moteur: le V6 Multijet de 3,0 l de capacité de 264 ch et 600 Nm de couple, couplé à une transmission automatique à huit rapports. Beaucoup plus de moteur que le quatre cylindres, également diesel, 2,2 CRD 200 ch Wrangler.

Tout pour faire face à la capacité supplémentaire du Gladiator, qui n’est disponible qu’en configuration double cabine et une caisse de chargement en acier de 152 cm de long. En parlant de ce dernier, il existe un certain nombre de contenus optionnels allant de différents types de couverture (enroulable, triple, malléable et rigide), à ​​un revêtement de protection par pulvérisation «Spray-In Bedliner».

Il existe également un «Pack Cargo Trail Rail», qui comprend un compartiment de rangement avec une serrure sous le siège et une grille sur la porte arrière, assurant une plus grande utilité au nouveau pick-up, en offrant des options de stockage supplémentaires pour organiser et réparer les objets dans la boîte de chargement.

Fait pour grimper

Dérivé du Wrangler, nous ne nous attendrions à rien de plus qu’une énorme capacité pour les itinéraires hors route, apportant non seulement le système Command-Trac 4 × 4, avec une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de réduction de 2,72: 1; comme essieux Dana 44 de troisième génération avec un rapport de démultiplication de 3,73 pour l’essieu arrière.

Son arsenal est complété par un différentiel arrière autobloquant, en plus d’angles généreux (41 °, 25 °, 18,4 °, respectivement, attaque, sortie et ventral) et de pneus tout-terrain. Toutes les versions du Jeep Gladiator portent le label «Trail-Rated».

gamma

Il existe trois versions disponibles sur notre marché: sport, Par la route et édition de lancement. Cette dernière, l’édition spéciale de lancement, sera limitée à seulement cinq exemplaires au France. Comme vous vous en doutez, il se distingue par son équipement renforcé.

En standard, le édition de lancement il comprend une caméra frontale sans précédent (en option sur les autres versions), des roues de 18 pouces (en option sur le Sport, de série sur l’Overland également), un emblème exclusif, un toit rigide, des protections de passage de roue couleur carrosserie, un revêtement de protection du boîtier, «Cargo Cargo Trail Rail» et couvercle de la boîte de chargement.

Sautant dans l’intérieur, dont la cabine est étanche, le Jeep Gladiator Launch Edition est livré avec des sièges en cuir noir, un système audio Alpine Premium (avec caisson de basses et haut-parleur portable sans fil) et UConnect avec écran 8,4 ″ (le plus grand disponible). Il existe également plusieurs assistants à la conduite standard dans la Launch Edition, mais en option dans les autres versions: du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop, à la surveillance de l’angle mort, l’alerte de collision frontale ou la détection de véhicules en approche ultérieure.

De série sur toutes les versions, nous avons également des phares avant et arrière à LED, une caméra arrière, une aide au stationnement avant et arrière, UConnect (écran 7,0 ″ ou 8,4 ″ avec navigation) et les services UConnect (accessibles de différentes manières, comme l’application My UConnect ), mais uniquement disponible en association avec l’écran 8,4 ″.

Pour ceux qui souhaitent personnaliser leur Jeep Gladiator, plus de 200 accessoires sont également disponibles chez Mopar. Celles-ci vont des couvertures et couvertures, à une grille de barres pour le toit en passant par des équipements pour la pratique du tout terrain tels que marchepieds tubulaires, protections intérieures, jantes, etc.

Combien?

Déjà disponible à la commande et avec les premières livraisons qui auront lieu au cours du prochain mois de février, le nouveau Jeep Gladiator sera disponible à partir de 70 mille euros.