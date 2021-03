Les cinq nouvelles les plus importantes pour les entreprises et les professionnels annoncées par Microsoft lors de Microsoft Ignite 2021

Premier jour intense de Microsoft Ignite 2021. L’événement annuel pour les développeurs et les professionnels des TIC promis, et ceux de Redmond n’ont pas déçu: ils ont présenté toute une batterie de nouveautés, parmi lesquelles se démarquent sa plateforme de réalité augmentée, plus d’outils pour développer des services cloud et de nouvelles fonctions pour le télétravail.

La nouveauté la plus remarquable est, sans aucun doute, Microsoft Mesh, une plateforme de réalité augmentée basée sur Azure que la société fondée par Bill Gates et Paul Allen crée pour les réunions d’affaires, les cours virtuels, le développement industriel distribué ou la télémédecine. Pour utiliser cet outil, Microsoft indique qu’il sera nécessaire d’utiliser ses lunettes de réalité augmentée, les Microsoft Hololens.

Microsoft Mesh est situé à une phase de développement très précocePar conséquent, sa fonction la plus spectaculaire, celle des expériences avec la réalité augmentée ou virtuelle, ne sera pas disponible avant quelques années. Mais ceux de Redmond ont annoncé que la plateforme proposera dans les mois à venir un ensemble d’outils pour que ses clients puissent commencer à développer des avatars, des rendus spatiaux et des holoportations.

«Microsoft Mesh est le résultat d’années de recherche dans des domaines allant du suivi des mains et des yeux à la création de Hololens et développement d’hologrammes persistants et de modèles d’intelligence artificielle (IA) capables de créer des avatars expressifs», Précise la société dans un communiqué de presse.

Plans Microsoft intégrer tous les outils Microsoft Mesh dans d’autres de vos produits professionnels, tels que Teams ou Microsoft 365, au fur et à mesure de leur disponibilité.

Plus d’actualités sur Azure

Microsoft Azure devient progressivement le joyau de la couronne de la société Redmond. Son poids spécifique dans les revenus mondiaux ne cesse de croître et les analystes prévoient qu’elle deviendra la principale division commerciale de Microsoft dans les années à venir, il pourrait donc y avoir des nouvelles pour cette plate-forme.

Le plus important est le lancement d’Azure Percept. Cette plateforme va Simplifier le développement de fonctionnalités AI Edge Computing par les clients à partir du cloud afin que, par exemple, ils puissent établir que le système informe le responsable d’une entreprise qu’un produit est en train de s’épuiser ou que les commandes de différents outils peuvent être activées par la voix.

Parallèlement au lancement de cette plate-forme, Microsoft a annoncé que un kit d’appareils associés pour pouvoir mettre en œuvre les fonctions souhaitées, parmi lesquelles la caméra intelligente Azure Percept Vision, qui sera le principal outil pour collecter des informations sur le site et les traiter.

Microsoft a expliqué qu’il donnerait à ses clients accès aux différents outils Azure Percept afin qu’ils Ils testent leurs fonctions et peuvent les adapter aux idées qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans leurs entreprises.. Il commencera également à certifier les appareils tiers Azure Percept afin que les possibilités d’application de cette technologie dans différents secteurs et industries se multiplient.

Une autre nouveauté importante pour Azure est le lancement de Chemin Azure Synapse, qui vous permettra de migrer des données en quelques minutes vers Azure Synapse Analitucs, la plateforme Microsoft pour l’intégration, le stockage et l’analyse du big data.

Avec le télétravail à l’honneur

Un autre domaine dans lequel Microsoft s’est efforcé en 2020 a été celui du télétravail. Vous venez de présenter Microsoft Teams Connect, un nouveau canal intégré à la plateforme Teams qui permet aux administrateurs de créer un espace de travail partagé pour les employés de l’organisation et les collaborateurs externes.

Dans ces espaces, les personnes qui les intègrent peuvent accéder aux chats, aux visioconférences, collaborer dans diverses applications et travailler sur les mêmes documents en temps réel. Les administrateurs contrôlent à la fois les personnes auxquelles ils ont donné accès et les utilisateurs qui font déjà partie de ces espaces de télétravail depuis leur panneau. Avec cette nouvelle fonction, Microsoft vise avant tout, meilleure intégration et contrôle des collaborateurs externes des différents projets de l’entreprise.

Une autre nouveauté est le lancement de Microsoft PowerPoint Live pour Microsoft Team, un outil qui vous permet de créer et d’éditer des Rich Powert Points directement dans Microsoft Teams. Les équipes peuvent créer la présentation en temps réel, le tout en même temps et sur un écran où elles peuvent voir, en même temps, les diapositives en cours d’édition, les commentaires que chaque membre a pu faire et l’appel vidéo de chacun des participants, avec lequel les impressions peuvent être échangées en direct.