Les cinq enfers se réunissent dans un nouveau coffret 4K

Les fans de la Monde souterrain les films ont quelque chose à attendre cet automne, car les cinq films se réunissent pour la première fois dans un coffret en édition limitée.

La guerre entre les vampires et les lycans nous a apporté des films vraiment amusants dans le Monde souterrain franchise (non, ils n’étaient pas tous gagnants), et sur 5 octobre, vous aurez la chance de les récupérer tous sur 4K UHD dans un seul ensemble.

Ce coffret cadeau en édition limitée marque la première fois que les fans pourront découvrir les cinq films sur un disque 4K Ultra HD avec High Dynamic Range et audio Dolby Atmos. Les films seront également disponibles en numérique en 4K avec HDR. La COLLECTION UNDERWORLD 4K ULTRA HD comprendra Underworld (à la fois la version cinéma originale et la version longue), Underworld : Evolution, Underworld : Rise of the Lycans, Underworld : Awakening et Underworld : Blood Wars, ainsi que des heures de bonus SD et HD contenu dans les cinq films, y compris les courts métrages d’animation Underworld: Endless War. FONCTIONNALITÉS BONUS UNDERWORLD Versions théâtrales et étendues du film (à la fois 4K HDR et Dolby Atmos) Flashbacks alternatifs (4K HDR) Bande-annonce théâtrale Version étendue du film Commentaire du réalisateur et du casting Documentaire Fang contre Fiction 7 vedettes Prises Comparaisons de storyboards Clip vidéo : « Worms of the Earth » de Finch UNDERWORLD : FONCTIONNALITÉS BONUS ÉVOLUTION Bande-annonce théâtrale Commentaire du réalisateur et des réalisateurs La théorie hybride La guerre fait rage Bloodlines : du scénario à l’écran Faire rugir les monstres Construire une saga Musique et chaos Clip vidéo : « Son portrait en noir » par Atreyu UNDERWORLD : MONTÉE DES FONCTIONNALITÉS BONUS DES LYCANS L’ascension des Lycans : à l’intérieur des murs du château Bandes-annonces théâtrales Derrière les murs du château : expérience image dans l’image Commentaire du cinéaste 3 vedettes Clip vidéo : « Deathclub (Wes Borland / Renholder Remix) » de William Control feat. Matt Skiba Et plus UNDERWORLD : FONCTIONNALITÉS BONUS D’ÉVEIL Underworld: Endless War Série animée en 3 parties (avec audio stéréo DTS-HD MA anglais) Bandes-annonces théâtrales Craquer les Enfers : Expérience d’image dans l’image Commentaire des cinéastes 5 vedettes Bêtisier Et plus UNDERWORLD : FONCTIONNALITÉS BONUS DE BLOOD WARS Récapitulatif de la franchise Bandes-annonces théâtrales Underworld : Blood Wars – Le roman graphique officiel du film L’évolution de Sélène Construire une guerre sanglante Sang ancien et nouveau Le mal a évolué

La collection de 5 films en édition limitée sera disponible sur 5 octobre 2021. Le ramasserez-vous ?