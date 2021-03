Les cinémas AMC ont perdu 4,6 milliards de dollars en 2020 en raison de la pandémie

Ce n’est un secret pour personne que 2020 a été une année légendairement mauvaise pour l’industrie cinématographique. Ce fut une mauvaise année tout autour, oui. Mais l’industrie cinématographique, en particulier le côté exposition, a beaucoup souffert. Cela a été illustré de manière révélatrice lorsque AMC Theatres a publié ses résultats de l’année dernière. Au total, la société a perdu 4,6 milliards de dollars en 2020.

Les résultats annuels d’AMC pour 2020 sont remarquables. Les revenus de la société ont plongé, chutant de 77,3% d’une année sur l’autre, pour 1,2 milliard de dollars l’année dernière. C’est une baisse par rapport à 5,5 milliards de dollars en 2019. Le box-office national a récolté 11,3 milliards de dollars en 2019. Ce chiffre est tombé à seulement 2,08 milliards de dollars l’an dernier. Le PDG d’AMC, Adam Aron, avait ceci à dire dans un communiqué.

«Cette dernière année a présenté à AMC les conditions de marché les plus difficiles au cours des 100 ans d’histoire de la société. Aussi sans précédent que ces temps aient été, la volonté et l’engagement sans précédent de l’équipe d’AMC à prendre des mesures rapides et décisives pour assurer notre survie et notre succès. Alors que nous siégeons ici aujourd’hui, nous constatons que les vaccinations se déroulent aux États-Unis à un rythme rapide, nos théâtres à New York ont ​​enfin ouvert avec des cinémas à Los Angeles qui ouvriront probablement bientôt aussi, film à succès les titres sont actuellement prévus pour sortir en quantité importante dans les prochains mois, et nous avons plus d’un milliard de dollars en espèces. Compte tenu de ces faits, nous avons des raisons d’être optimistes quant à la capacité d’AMC à passer de l’autre côté de la situation. pandémie. »

Il y a environ un an, pratiquement tous les cinémas aux États-Unis ont fermé leurs portes. Étant donné qu’AMC est la plus grande chaîne de théâtre du pays, cela les a gravement blessés. Les théâtres n’ont rouvert de manière significative qu’en août. Et les affaires ont été relativement lentes, avec des films comme Principe ne parvient pas à générer des ventes de billets significatives. Du moins pas aux niveaux d’économie de l’industrie.

La plupart des studios ont retardé toutes leurs offres à succès, telles que Pas le temps de mourir, Veuve noire et F9, parmi tant d’autres, hors de 2020 au total. De plus, les studios ont commencé à expérimenter de nouvelles stratégies de sortie, telles que la VOD premium et les versions hybrides. Tout cela a fait plus de mal aux théâtres et a ravagé le box-office. L’espoir est que, à mesure que les choses reviendront à la normale, les cinéphiles retourneront dans leur théâtre local.

Certains changements auront des effets durables. Vitrines théâtrales exclusives plus courtes. La prévalence et la domination des services de streaming. Les plus grandes questions ont maintenant à voir avec quel rôle les salles de cinéma joueront à l’avenir. Seront-ils réservés uniquement au plus gros des grands blockbusters? Les gens se présenteront-ils toujours et achèteront-ils un billet pour voir des versions plus petites? Les fenêtres exclusives plus courtes vont-elles nuire aux résultats des cinémas? Les chaînes expérimenteront-elles la tarification variable? Pour l’instant, nous avons très peu de réponses, mais l’industrie a désespérément besoin d’un rebond en 2021. C’est certain. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Business Wire.

