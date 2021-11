Les Chvrches jugent inévitable de faire la bande originale d’un jeu vidéo

Adidas Originals T-shirt Manche Courte 36 Pulse Yellow

T-shirt à bande en satin Adicolor Classics.Sportif ou luxueux? Ce tee-shirt couvre vos deux bases.Le petit trèfle adidas et les 3 bandes sur chaque bras cochent cette case athlétique.Des détails en satin et une coupe ample et moderne lui confèrent une touche chic.Celui qui a dit que vous ne pouviez pas faire les choses dans les deux sens ?.En achetant des produits en coton chez nous, vous soutenez une culture du coton plus durable.FONCTIONNALITÉS:Ample.Col rond côtelé.Jersey simple 93% coton, 7% élasthanne.Durabilité et éthique: BETTER COTTON.