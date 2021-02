Les chroniques de Great Ace Attorney pourraient atteindre l’Ouest

La duologie The Great Ace Attorney pour les avocats au Japon est répertoriée comme une prochaine version occidentale pour PC, PS4 et Nintendo Switch.

Il n’y avait qu’une seule chose dont j’avais besoin de la Nintendo 3DS. Enfin, il semble que ce rêve va se réaliser: il est temps de voyager dans le passé. La duologie de Le procureur du grand as quitte enfin le Japon et apparaît en Occident! Le comité de classification des jeux vidéo de Taiwan nous a surpris avec le record de The Great Ace Attorney Chronicles, tel que traduit par Gematsu.

Nous savons que Taiwan n’est pas exactement l’Occident. Cependant, c’est généralement la première étape pour l’arrivée de nombreux titres sur nos terres. Nous avons déjà eu des aperçus sur ce qui nous arriverait dans un proche avenir avec certains titres au cours de ces années. Rien n’est garanti, mais les signes sont là.

Dans le cas de The Great Ace Attorney, cette apparition en dehors du Japon est plus qu’une bonne nouvelle. Capcom avait parlé dans le passé de la question de savoir si nous allions voir une duologie en dehors du Japon et cela semblait hautement improbable. La racine du problème semblait résider dans l’utilisation du personnage littéraire Sherlock Holmes, personnage central des deux jeux vidéo. Espérons que ce ne soit plus un obstacle.

The Great Ace Attorney raconte les aventures d’un prédécesseur de Phoenix Wright, le principal avocat de la franchise. L’histoire se déroule à l’époque Meiji au Japon et en Angleterre, ce qui en fait une aventure très particulière par rapport au reste des histoires de la saga.

Les deux jeux qui composent cette histoire ont été officiellement publiés sur Nintendo 3DS, bien qu’il n’y ait pas longtemps, ils ont également atteint les appareils mobiles au Japon. Cette nouvelle note de Taiwan indique qu’en plus de quitter le Japon, les titres verront le jour sur de nouvelles plateformes.