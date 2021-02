Les Chromebooks ont continué de surpasser les Mac en 2020

Les consommateurs ont acheté des Chromebooks en 2020, suffisamment pour que Chrome OS de Google soit désormais le deuxième système d’exploitation le plus populaire dans l’espace PC, dépassant facilement le Mac OS d’Apple.

Les données d’IDC et de Strategy Analytics ont indépendamment confirmé cette tendance. SA a rapporté que les Chromebooks ont dépassé les ventes des MacBook en 2020 et en particulier au quatrième trimestre. La société de recherche IDC (Divulgation: IDC et 45secondes.fr appartiennent à la même société mère), qui a inclus les ordinateurs de bureau dans son analyse, a fait état de résultats similaires. Un troisième cabinet d’analyse, Canalys, a compilé des données montrant que les expéditions mondiales totales de Chromebook ont ​​presque quadruplé en 2020 pour atteindre 11,2 millions d’unités, contre seulement 2,9 millions en 2019. Les données de SA sont présentées ci-dessous.

Analyse de la stratégie Dans les ordinateurs portables, au moins Chrome OS mange sournoisement le déjeuner d’Apple depuis plus d’un an.

Dans les ordinateurs portables du moins, la tendance n’est pas nouvelle. En 2019, Strategy Analytics a rapporté que la part de marché de Chrome OS par unités vendues atteignait 10,5%, contre Mac OS à 9,1%. Mais ces chiffres ont augmenté en 2020: Chrome OS représentait 14,9% de tous les ordinateurs portables vendus en 2020, tandis que MacOS représentait 8,7%. La part de marché de Windows par unités vendues est passée de 78,9% en 2019 à 75,2% en 2020.

Juste au cours du quatrième trimestre de 2020, les ventes de Chrome OS ont atteint un nouveau sommet: 16,4% de toutes les unités vendues, contre MacOS à 9,1% et Windows à 73,3%, selon SA.

«La demande de Chromebooks est à la hausse», a déclaré le directeur de recherche de Canalys Rushabh Doshi au début du mois. «Alors que de nombreux pays sont contraints d’accélérer leurs plans d’éducation numérique à la suite de verrouillages supplémentaires, les écoles et les universités réclament des solutions faciles à déployer et les offres numériques de Google pour l’éducation se révèlent très populaires sur les plates-formes concurrentes, en particulier aux États-Unis et en Europe occidentale. . »

Cette tendance s’est répercutée sur le marché des PC dans son ensemble, en partie à cause de la demande démesurée d’ordinateurs portables pendant la pandémie. Au cours du premier trimestre de 2020 (pré-pandémie), le Mac OS d’Apple avait capturé 5,8% de tous les PC et Chrome OS n’en avait géré que 5,3%. Avance rapide jusqu’au quatrième trimestre, alors que parmi tous les PC (ordinateurs de bureau, portables et tablettes), Chrome OS a capturé 14,4% de toutes les unités vendues, contre 7,7% sur Mac OS. Ces chiffres proviennent d’IDC, qui a publié des numéros spécifiques au système d’exploitation à GeekWire.

Canalys Les meilleurs fournisseurs de Chromebook pour le quatrième trimestre de 2020, tels que mesurés par Canalys.

Fait intéressant, les principaux fournisseurs de Chromebook n’étaient pas nécessairement les principaux fournisseurs de PC – et ils n’incluent pas non plus Google. Au quatrième trimestre 2020, Lenovo a dominé les ventes mondiales de PC, suivi par Apple, HP, Dell et Samsung. Pour les Chromebooks, HP a dépassé tous les autres fournisseurs, suivi de Lenovo, Dell, Acer et Samsung.

Tout cela signifie que les parents d’enfants contraints de rentrer à la maison par la pandémie ont investi plus lourdement dans les Chromebooks bon marché que leurs enfants utilisaient par le passé. Cette décision donne plus de poids aux améliorations et aux nouvelles fonctionnalités que Google ajoute à Google Meet et Classroom, et elle met également ce que Microsoft tente de faire avec Windows 10X sous un nouveau jour. L’apprentissage en ligne est façonné par des moyens simples et peu coûteux d’accéder et de faire avancer les choses. À l’heure actuelle, le pendule semble osciller en faveur des Chromebooks.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂