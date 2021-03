Les chimpanzés s’ennuient au chat vidéo des zoos tchèques pendant le verrouillage

Les gardiens de zoo de deux zoos de République tchèque ont installé de grands écrans dans les enclos des chimpanzés pour permettre à leurs chimpanzés qui s’ennuient d’interagir via des appels vidéo.

L’expérience FaceTime a été mise en place pour aider à stimuler les chimpanzés, qui ont manqué d’interagir avec les visiteurs pendant le verrouillage.

Les écrans ont été installés le 11 mars dans les zones de visualisation vides du parc safari Dvůr Králové et du zoo de Brno. Un appel vidéo bidirectionnel entre les écrans a permis au singes des deux zoos pour se voir jusqu’à 8 heures par jour, bien qu’ils soient restés muets.

Jusqu’à présent, les chimpanzés semblent adopter la nouvelle technologie.

« La campagne a été un grand succès et nous ne pouvons pas être plus heureux et plus fiers », a déclaré Michal Šťastný, un porte-parole de Dvůr Králové Safari Park, à 45Secondes.fr. « Même d’autres zoos ont décidé de prendre le concept et de travailler avec. »

Animaux intelligents

Les zoos ont la tâche difficile de garder les animaux les plus sociables et les plus intelligents engagés et épanouis.

« Les chimpanzés sont très intelligents et ont donc besoin de beaucoup de stimuli pour rester actifs, agiles et heureux », a déclaré Šťastný. « La clé est de continuer à trouver de nouvelles façons et sortes d’enrichissement chaque jour pour les occuper. »

Normalement, les gardiens de zoo trouvent constamment de nouvelles façons de divertir les chimpanzés et utilisent une variété de jouets, d’aliments et d’équipements pour les défier et les divertir. Cependant, pendant le verrouillage, les gardiens de zoo ont eu du mal à reproduire les avantages que les chimpanzés tirent de l’interaction avec les visiteurs humains (et non humains).

« Les chimpanzés aiment observer les gens et aussi leurs chiens, qui sont autorisés dans le zoo », a déclaré Šťastný. « Parfois, ils aiment les petits jeux avec les visiteurs, comme les pourchasser, les hurler dessus et d’autres jeux réguliers de chimpanzés. »

Malheureusement, en raison du COVID-19 pandémie , le parc safari est fermé depuis des mois. « Le zoo est fermé depuis près de 200 jours », a déclaré Šťastný. « Ce projet montre aux gens que le zoo ne dort pas et que les animaux ont besoin de nos soins quotidiens. »

(Crédit d’image: Simona Jiřičková)

Temps d’écran réussi

FaceTiming avec d’autres chimpanzés semble avoir partiellement remplacé la stimulation que les singes ont obtenue en interagissant avec les visiteurs.

« Tout ce qui est nouveau est très intéressant pour eux », a déclaré Šťastný. « Surtout pendant les premiers jours, le groupe inspectait soigneusement ce qui se passait. »

Les chimpanzés savaient clairement qu’ils utilisaient une vidéo, car ils cherchaient constamment à voir ce qu’il y avait derrière l’écran, a déclaré Šťastný. Mais les chimpanzés semblaient également comprendre que les chimpanzés et les gardiens sur l’écran pouvaient aussi les voir.

« Certains d’entre eux apportaient leur propre nourriture pour se montrer à d’autres chimpanzés comme ils le feraient avec des débutants réguliers », a déclaré Šťastný. « Les chimpanzés semblent également apprécier de regarder les gardiens de zoo de Brno faire leur travail. »

Les six chimpanzés de Dvůr Králové ont participé à l’appel vidéo à un moment donné, mais une jeune femelle, connue simplement sous le nom de M, semblait plus intéressée par le temps devant l’écran que certains des résidents plus âgés.

« Parfois, les chimpanzés semblent tellement intéressés par l’écran qu’ils refusent de se déplacer d’un enclos à un autre lorsque les gardiens ont besoin de le nettoyer », a déclaré Šťastný.

Bien que FaceTiming ait été un grand succès dans les zoos, le projet est susceptible de se terminer dans les deux prochaines semaines, a déclaré Šťastný, car ils prévoient que les chimpanzés finiront par s’en lasser.

« Le streaming vidéo a été un grand succès, mais avec le temps, l’attention du chimpanzé va probablement s’estomper », a déclaré Šťastný. « C’est pourquoi les gardiens continuent de venir [up] avec de nouvelles façons d’enrichir chaque jour. «

