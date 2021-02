Les chiens savent où se terminent leurs pattes et où le monde commence, montre une nouvelle étude, ajoutant nos compagnons à fourrure à un groupe d’animaux qui, comme les humains, se reconnaissent comme des entités distinctes de leur environnement.

Appelée conscience corporelle, cette capacité est l’une des manifestations les plus élémentaires de la représentation de soi (également connue sous le nom de conscience de soi). Les humains développent une conscience corporelle très tôt dans la vie: les bébés de 5 mois peuvent distinguer leurs propres jambes mobiles d’un enregistrement vidéo de la même action, par exemple. Cette capacité se développe alors dans des formes plus complexes de se distinguer de ceux qui les entourent.

Des recherches antérieures ont principalement testé des espèces sur des formes plus complexes de la capacité. Par exemple, l’un des tests les plus connus d’auto-représentation est la «tâche de marque de miroir», dans laquelle on pense que les animaux possèdent une forme plus avancée d’auto-représentation, s’ils peuvent se reconnaître dans un miroir.

En rapport: 7 façons dont les animaux sont comme les humains

Animaux parfaits: 11,99 € chez Magazines Direct « Perfect Pets » est le guide ultime des compagnons animaux les plus populaires au monde. Découvrez ce qui fait du chien le meilleur ami de l’homme, pourquoi les chats étaient vénérés dans l’Égypte ancienne, ainsi que de nombreux autres faits fascinants sur nos amis à fourrure, à plumes – et même certains écailleux. À l’intérieur, vous apprendrez tout sur ces animaux incroyables et leurs capacités uniques, ainsi que sur les meilleurs conseils d’entraînement et guides de soins pour vous aider à garder vos animaux heureux et en bonne santé. Voir l’offre A lire : Le film `` The Real Right Stuff '' échange des acteurs contre des images d'archives en tant que compagnon de la série

Les grands singes , éléphants , des dauphins, des oiseaux corvidés et une « liste sans cesse croissante » d’espèces passent ce test, a déclaré l’auteur principal Péter Pongrácz, professeur associé au département d’éthologie de l’Université Eötvös Loránd à Budapest, en Hongrie. Mais chiens n’avait pas.

Les scientifiques ont perdu tout intérêt pour l’étude des espèces qui ne montraient pas ces formes complexes d’auto-représentation, a déclaré Pongrácz. Mais dans la nouvelle étude, lui et son équipe ont décidé d’adopter une «approche ascendante» et d’examiner si les chiens montrent un niveau inférieur d’auto-représentation – un niveau qui serait écologiquement pertinent pour eux.

«Les chiens sont des créatures intelligentes, de grande taille et qui se déplacent rapidement dans un environnement complexe», a déclaré Pongrácz à 45Secondes.fr. « Par conséquent, la conscience corporelle serait théoriquement importante pour eux lors de la négociation de divers obstacles, par exemple. »

Pour tester la conscience du corps canin, les chercheurs ont recruté 32 chiens et mené une tâche «le corps comme obstacle». Ce test n’avait auparavant été effectué que sur les éléphants et les tout-petits.

Un Sheltie assis sur un tapis avec un jouet attaché, en attente d’une commande. (Crédit d’image: Rita Lenkei)

Les chiens devaient ramasser et donner un objet à leur propriétaire debout sur un petit tapis; cependant, l’objet était attaché au tapis de telle sorte que le chien devait descendre du tapis pour soulever l’objet (et le tapis). En d’autres termes, leurs corps servaient d’obstacle à la tâche à accomplir et les chiens devaient délibérément déplacer cet obstacle pour terminer la tâche. Les chercheurs ont pris en compte d’autres facteurs, tels que des conditions provoquant la peur, qui pourraient autrement amener le chien à descendre du tapis ou à abandonner la tâche, a déclaré Pongrácz.

« Lorsque les chiens tiraient sur le jouet, il a également commencé à soulever le tapis – ainsi le chien a senti que le tapis tremblait sous ses pattes pendant qu’il tirait le jouet », a déclaré Pongrácz. « Dans ce scénario, les chiens ont rapidement quitté le tapis, tenant toujours le jouet dans leur bouche; puis ils l’ont donné au propriétaire. »

Les chercheurs ont découvert que les chiens se retiraient du tapis plus fréquemment et plus rapidement lorsque l’objet était attaché au tapis que lorsque l’objet était attaché au sol, ce que les chercheurs ont utilisé à des fins de comparaison. C’est « la première preuve que les chiens peuvent être capables de comprendre le lien entre leur propre corps et l’environnement grâce à l’effet de rétroaction de leurs propres actions », a déclaré Pongrácz. Les chiens ont également montré d’autres composants de base de l’auto-représentation, y compris la capacité de reconnaître leur propre odeur, leur conscience de la taille de leur corps et leur mémoire épisodique, ou des souvenirs personnels d’événements spécifiques, selon l’étude.

Maintenant, l’équipe espère continuer à enquêter sur l’auto-représentation chez les chiens – par exemple, en voyant si d’autres facteurs influencent cette capacité chez des animaux individuels.