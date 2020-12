Les chercheurs mesurent et confirment la distance de la galaxie GN-z11 la plus ancienne et la plus éloignée de l’univers

Tendance FP18 déc.2020 10:14:31 IST

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont maintenant mesuré avec précision la distance de la galaxie la plus ancienne et la plus éloignée jamais détectée. Selon une déclaration publiée par l’université, une équipe d’astronomes a utilisé le télescope Keck I pour mesurer la distance à l’ancienne galaxie GN-z11. La galaxie est lointaine elle définit la limite réelle de l’univers que nous avons pu observer. Selon les auteurs, l’étude pourrait faire la lumière sur une période de l’histoire de l’univers où il était relativement jeune – ne datant que de quelques centaines de millions d’années.

le déclaration ajoute que le professeur Nobunari Kashikawa du Département d’astronomie de l’Université de Tokyo, à travers cette étude, tente de répondre à ce qui semble être des questions très simples liées à l’univers, comme Quelle est la taille de l’univers? Comment se forment les galaxies?

Kashikawa a déclaré que des études antérieures avaient estimé que la galaxie GN-z11 était la galaxie détectable la plus éloignée à 13,4 milliards d’années-lumière (environ 134 millions de kilomètres), mais mesurer et vérifier une telle distance n’est pas une tâche facile.

L’équipe de chercheurs a mesuré le redshift du GN-z11, c’est-à-dire que la lumière s’étire, devient plus rouge, plus elle se déplace. Selon les auteurs de l’étude, certaines signatures chimiques, appelées raies d’émission, impriment des motifs distincts dans la lumière d’objets distants. En mesurant l’étirement des lignes d’émission, les astronomes peuvent déterminer la distance parcourue par la lumière et donner une idée de la distance entre les corps célestes.

Kashikawa a ajouté qu’ils regardaient la lumière ultraviolette car c’est la zone du spectre électromagnétique qu’ils s’attendaient à trouver des signatures chimiques rouges. Selon lui, le télescope spatial Hubble a détecté la signature plusieurs fois dans le spectre du GN-z11, mais comme le Hubble ne peut pas résoudre les lignes d’émission ultraviolette au degré dont ils avaient besoin, ils se sont tournés vers MOSFIRE, qui est monté sur le télescope Keck I en Hawaii.

Le MOSFIRE a capturé les raies d’émission en détail, permettant à l’équipe de faire une estimation plus concrète de la distance du GN-z11. Comme les astronomes utilisent une valeur connue sous le nom de nombre de décalage vers le rouge indiqué par z, Kashikawa et son équipe ont multiplié par 100 la valeur z de la galaxie.

L’étude a été publiée dans Astronomie de la nature.

