Les chats vocaux arrivent sur Telegram avec de nombreuses autres nouvelles

Telegram est mis à jour avec des conversations vocales, une édition d’image envoyée, de meilleures animations, un widget flottant et bien plus encore.

Peu de temps après avoir annoncé que l’entreprise prévoyait de gagner de l’argent en 2020 grâce à des publicités et des fonctionnalités payantes, Télégramme a reçu une mise à jour sur les principales plateformes pour officialiser l’arrivée de certains fonctionnalités tant attendues.

Parmi eux se trouvent les « Chats vocaux » dans le plus pur style Discord, offrant une alternative à appels de groupe en proposant à tous les membres d’un même groupe de participer à des causeries éphémères en direct.

Également compris autres changements qui débarquent à la fois la version de l’application pour Android et l’iPhone et l’iPad.

Toutes les nouvelles à venir sur Telegram

Sans aucun doute, la nouveauté la plus importante de cette mise à jour concerne le Chats vocaux ou chats vocaux.

De Telegram, ils expliquent qu’avec la nouvelle version de l’application, tout groupe peut devenir une salle de discussion vocale toujours active avec « plusieurs milliers de participants ». Les chats vocaux fonctionnent en parallèle avec les chats texte et la livraison de fichiers multimédias en ajoutant une couche de chats éphémères en direct.

Ils expliquent également que si les chats vocaux ne sont pas des appels de groupe, ils peuvent être utilisés dans un but similaire.

Lors du démarrage d’un chat vocal, le haut de l’application affichera un barre qui montrera qui parle en ce moment et à quel point il parle. De plus, il sera possible de continuer à se déplacer dans l’application tout en participant à la conversation, et des options sont proposées comme la possibilité de être réduit au silence.

Un avantage exclusif Android lié à cet outil est un nouveau widget flottant cela permettra d’avoir le commandes de chat vocal à la main à tout moment, à travers une bulle qui peut être pliée ou dépliée d’une simple pression.

Il est important de mentionner que Seuls les administrateurs de groupe peuvent créer des chats vocaux. Pour ce faire, ouvrez simplement le profil du groupe, touchez le menu d’options – (⋯) ou (⋮) – et choisissez l’option Démarrer le chat vocal.

D’un autre côté, Telegram a amélioré la fonction des autocollants animés alors maintenant se chargera plus vite. De plus, dans le panneau des autocollants, un contour qui permettra de les identifier même lorsque le processus de charge n’est pas encore terminé.

Une autre nouveauté importante qui, je le crains, plaira à une bonne partie de la Utilisateurs de Telegram pour Android, est la possibilité de stocker des fichiers Telegram directement sur la carte SD au lieu de la mémoire interne. Aussi exclusivement sur Android ont été amélioré certaines animationsComme ceux qui apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton Nouveau message, ouvrez les profils, gérez les dossiers de discussion et partout où les compteurs de messages apparaissent.

En plus de ce qui précède, Telegram pour Android permet désormais modifier les photos qui ont déjà été envoyées avec des effets, des dessins ou des autocollants. Et bien sûr, un nouveau ne pouvait pas manquer collection d’émojis animés.

Pour conclure, Telegram annonce la création d’une plateforme publique d’erreur et de suggestion où vous pouvez signaler des bogues ou suggérer des fonctionnalités.

Toutes les actualités annoncées aujourd’hui sont disponibles sur le dernière version de l’application Telegram qui peut maintenant être téléchargée, et ce sera probablement le dernier publié par la société avant la fin de 2020.

