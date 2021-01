Les chats au visage écrasé ne peuvent pas exprimer leurs émotions, et tout est de notre faute

Ce n’est pas un hasard si les chats sont adorables: nous les avons élevés de manière sélective à travers les générations pour une gentillesse maximale. Mais cet élevage a un inconvénient: il a laissé certains de nos amis félins avec des visages permanents qui ne peuvent pas montrer leurs émotions.

En particulier, de nouvelles recherches publiées en décembre dans la revue Frontières de la science vétérinaire , suggère que élevage sélectif car le type de visage «brachycéphale» ou aplati – pensez aux Perses et aux Himalayens – a réduit la capacité de ces chats à communiquer avec précision la peur, l’anxiété ou la douleur. Ces races à visage plat ont des visages coincés dans une grimace permanente qui suggère la douleur, même quand elles ne souffrent pas du tout.

« Ce résultat a été une véritable révélation pour moi. Je ne m’attendais pas exactement à trouver que les visages brachycéphales auraient des expressions douloureuses », a déclaré l’auteur principal de l’étude Lauren Finka, chercheuse postdoctorale à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre.

Grimaces permanentes

Ces grimaces permanentes pourraient signifier que les propriétaires de chats ne seront pas en mesure de dire quand leurs compagnons de chat souffrent réellement, a déclaré Finka à 45Secondes.fr.

Grâce à l’élevage sélectif des humains, les visages des chats ont changé la plupart de leurs caractéristiques physiques. Pourtant, malgré l’importance des visages pour la communication non verbale chez les animaux, peu de recherches ont étudié comment cet élevage a changé les expressions faciales des félins.

Pour répondre à cette question, Finka et ses collègues ont utilisé un algorithme informatique pour analyser les données faciales de plus de 2000 photos de chats et attribuer à chacune un score allant de la grimace neutre à la grimace complète.

En comparant les expressions faciales neutres de diverses races de chats aux expressions faciales grimaçantes des chats domestiques à poils courts se remettant de chirurgies de routine, Finka et ses collègues ont constaté que, même si les chats ne sont pas très expressifs au départ, les chats à visage plat semblaient manifester de la «douleur -comme « des expressions faciales même lorsqu’il est complètement détendu. Une race en particulier, le Scottish Fold , a obtenu un score encore plus élevé pour les expressions faciales douloureuses que les chats à poils courts qui souffraient réellement.

Forever Young

Alors pourquoi préférons-nous les chats qui semblent souffrir? Une théorie est que nous élevons des animaux pour rester plus longtemps dans un état infantile, un processus appelé néoténisation. Et les bébés et les jeunes pleurent beaucoup. « Nous avons probablement une préférence innée pour les caractéristiques douloureuses, car elles puisent probablement dans notre volonté de nous nourrir », a déclaré Finka. « Nous sommes désolés pour eux. »

Notre préférence pour les visages de bébé peut finir par nuire à nos compagnons à fourrure. Des recherches antérieures ont montré que les modifications faciales extrêmes chez les chats s’accompagnent de nombreuses affections, allant des voies respiratoires resserrées au pliage excessif de la peau en passant par les problèmes de respiration et de vision. Et tout cela est dû à notre penchant pour les visages smooshed.

« Malheureusement, ce que cela signifie pour nos animaux de compagnie, c’est que nous pouvons continuer à préférer – et même à encourager – l’existence de races avec de graves problèmes de santé qui peuvent également avoir du mal à communiquer avec nous et potentiellement avec d’autres animaux », a écrit Finka dans La conversation .

C’est vrai. Les visages écrasés, aussi mignons soient-ils, pourraient interférer avec la façon dont les chats communiquent avec leurs propriétaires, ce qui signifie que les propriétaires de chats pourraient manquer lorsque leurs chats souffrent réellement.

« Si vous achetez un chat, assurez-vous de faire vos recherches », a déclaré Finka. « Il est important que nous considérions les capacités de nos animaux à communiquer. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.