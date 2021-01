Les chants de mer deviennent viraux sur TikTok et tout cela grâce à l’interprétation de Wellerman par Nathan Evans

N’as-tu pas entendu? Les baraques marines font leur retour et c’est grâce à TikTok.

Les chants de mer et TikTok ne sont probablement pas des mots que vous mettriez dans la même phrase, mais nous y sommes. La plate-forme a ressuscité les airs de marin traditionnels en raison de l’interprétation virale de Nathan Evans de «The Wellerman».

Au cas où vous ne le sauriez pas, un bidonville est une chanson chantée à l’origine par un marin au début du 19e siècle alors qu’il travaillait à bord des navires. Pensez au classique populaire «Drunken Sailor».

Eh bien, maintenant TikTok s’est emparé des airs populaires et a créé sa propre petite sous-culture: Sea Shanty TikTok (ou juste ShantyTok). Mais qu’est-ce que Sea Shanty TikTok? Voici tout ce que vous devez savoir

Qu’est-ce que Sea Shanty TikTok?

La tendance des bidonvilles de la mer a commencé à exploser après que le chanteur écossais Nathan Evans a partagé son interprétation populaire de « The Wellerman » (une chanson populaire néo-zélandaise qui remonte au milieu du 19e siècle) en décembre 2020. était «The Wellerman» qui a vraiment vu la tendance exploser.

Le hashtag #SeaShanty compte près de 80 millions de vues et un certain nombre de TikTokers reprennent désormais les chansons traditionnelles des marins, en utilisant la fonction Duet pour créer des remix et des harmonies. Ils font même des mélanges trap et EDM aussi.

Regardez le TikTok original de Nathan Evans ‘Wellerman’

Voici quelques-uns des meilleurs chants de mer sur TikTok.

Plot Twist: 2021 est l’année du bidonville.

