Les changements de structure Alpine gagnent un nouveau PDG et une nouvelle équipe de F1

Les destinations d’Alpine sont désormais dirigées par un nouveau PDG et l’équipe de F1 aura un nouveau directeur technique, suite à l’abandon de Cyril Abiteboul.

Laurent Rossi est nommé PDG d’Alpine, la sous-marque sportive de Renault, et rapportera directement à Luca de Meo, PDG de Renault.

Auparavant, Laurent Rossi occupait le poste de directeur de la stratégie et du développement commercial du groupe Renault.

Alpine restera également avec l’équipe de Formule 1 de Renault. Le patron de l’équipe de France Cyril Abiteboul a été nommé PDG d’Alpine en septembre, mais quittera l’équipe, la marque et Renault.

Directeur sportif Renault F1 Team

Abiteboul est en charge de l’équipe depuis 2016, lorsque Renault est revenu dans la catégorie reine du sport automobile mondial en équipe d’usine. La gestion de son équipe était solide et faisait d’elle l’une des plus fortes de l’équipe.

«Je tiens à remercier le Groupe Renault de m’avoir accordé sa confiance pendant tant d’années, notamment avec la relance et la reconstruction de l’équipe depuis 2016», a commenté Cyril Abiteboul.

«Les bases solides de l’équipe de sport automobile et les relations en France et en Angleterre établies au cours de ces années, l’évolution stratégique du sport vers un modèle plus économiquement durable et plus récemment le projet alpin qui donne un sens renouvelé et un dynamisme, tout y pointe une excellente trajectoire ».

Bien que l’équipe Renault de Formule 1 n’ait pas atteint ses objectifs, la saison 2020 a été l’une des meilleures et le retour dans la catégorie du double champion du monde Fernando Alonso en 2021, les perspectives s’annoncent encourageantes.

« Je tiens à remercier Cyril pour son implication inlassable, qui a finalement conduit le Renault F1 Team de l’avant-dernière place en 2016 à des places sur le podium cette saison », a commenté Luca de Meo, PDG de Renault. «Son travail impressionnant en Formule 1 depuis 2007 nous a permis d’affronter l’avenir, avec une équipe solide et la nouvelle Alpine F1 Team est prête à gagner des places sur le podium cette année.

Le nouveau directeur de l’équipe n’est pas encore connu, mais tout pointe vers Marcin Budkowski, l’auteur du directeur technique de l’équipe. Un autre nom évoqué est celui de Davide Brivio, l’ancien chef de l’équipe MotoGP de Suzuki.

