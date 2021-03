Les CFC destructeurs d’ozone pourraient revenir à la fin du 21e siècle

Les océans du monde entier se préparent à pulvériser tout ce spray capillaire des années 1980 sur nos visages. Les chlorofluorocarbures (CFC), les produits chimiques en aérosol qui ont déchiré un trou dans la couche d’ozone protectrice de la Terre dans les années suivant leur production de masse, devraient faire leur retour à la fin du 21e siècle, dans un processus accéléré par changement climatique , disent les chercheurs.

Le Protocole de Montréal a interdit l’utilisation des CFC dans le monde en 1987, après que des chercheurs ont découvert que les CFC avaient endommagé le ozone couche qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs. Et le Protocole de Montréal a surtout fonctionné – les niveaux de CFC dans l’atmosphère ont fortement chuté au cours des dernières décennies, et la couche d’ozone a commencé à se réparer. 45Secondes.fr a rapporté . Mais tous ces CFC déjà rejetés dans l’atmosphère devaient aller quelque part. Et pour beaucoup de ces molécules, c’était quelque part les océans du monde.

Maintenant, une nouvelle étude projette que, à mesure que les niveaux de CFC dans l’atmosphère chutent et que les océans se réchauffent, certains de ces gobblers d’ozone latents se retrouveront dans l’air – presque comme si un pays décidait de recommencer à les émettre.

C’est parce que l’océan et l’atmosphère ont tendance à rester en équilibre. Lorsque l’atmosphère contient beaucoup de molécules hydrosolubles, comme un CFC, les océans en absorbent une partie. Et lorsque les océans contiennent beaucoup de cette même molécule, mais pas l’atmosphère, ils ont tendance à la rejeter dans l’air. Alors que le monde a cessé de produire des CFC, les niveaux atmosphériques de CFC ont chuté et les océans absorbent de moins en moins de l’air. Finalement, l’équilibre basculera et les océans deviendront des émetteurs nets de CFC. Le changement climatique réchauffe les océans, ce qui réduit la quantité de CFC qu’un gallon d’eau océanique peut contenir, accélérant le processus. Cette nouvelle étude montre à quel moment tous ces facteurs devraient se conjuguer et transformer les océans d’éponges à CFC en émetteurs de CFC.

«Au moment où vous arriverez à la première moitié du 22e siècle, vous aurez suffisamment de flux sortant de l’océan pour donner l’impression que quelqu’un triche sur le Protocole de Montréal, mais au lieu de cela, cela pourrait simplement être ce qui s’en vient. hors de l’océan « , co-auteur de l’étude et scientifique environnementale du MIT, Susan Solomon dit dans un communiqué .

Les CFC sont des composés synthétiques constitués de carbone atomes liés avec chlore et fluor les atomes. Parce qu’ils sont inertes, ininflammables et non toxiques, les CFC ont été utilisés dans les réfrigérants, les bombes aérosols et d’autres biens ménagers et industriels dans la seconde moitié du 20e siècle, comme 45Secondes.fr précédemment rapporté . Lors de leur introduction, les CFC semblaient être une alternative sûre à l’ammoniac toxique et au butane inflammable. Mais les chercheurs ont révélé que les CFC ont tendance à se décomposer après leur libération dans l’atmosphère, émettant du chlore qui réagit avec les molécules d’ozone – chacune composée de trois oxygène atomes – provoquant la dégradation de l’ozone.

La lente réparation de la couche d’ozone représente l’une des plus grandes réussites environnementales mondiales de tous les temps, disent souvent les écologistes. Mais les chercheurs de la nouvelle étude ont montré qu’un si grand succès avait conduit à une baisse des CFC atmosphériques qui pourraient bientôt inciter les océans à libérer les CFC qu’ils ont absorbés.

Lorsque l’atmosphère se remplit d’un produit chimique soluble dans l’eau, comme les CFC ou même le dioxyde de carbone, à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux trouvés dans l’océan, les mers ont tendance à absorber ce produit chimique jusqu’à ce que les concentrations marine et atmosphérique atteignent l’équilibre. (Les détails de cet équilibre varient d’un composé à l’autre.)

Les auteurs du nouvel article se sont concentrés sur le CFC-11, l’un des nombreux types de CFC couverts par le Protocole de Montréal. Les auteurs ont estimé qu’environ 5% à 10% de tous les CFC-11 jamais fabriqués et émis se retrouvaient dans les océans. Et parce que les niveaux atmosphériques de CFC-11 sont restés tellement plus élevés que les niveaux océaniques de CFC-11 jusqu’à présent, malgré les réductions dues au Protocole de Montréal, la majeure partie de ce qui a été absorbé est restée inchangée.

Mais en utilisant des modèles soigneux du comportement des océans et de la production de CFC (réels et attendus) entre 1930 et 2300, les chercheurs ont montré que dès 2075, les niveaux atmosphériques de CFC-11 chuteront tellement que les océans en rejetteront plus qu’ils n’en absorbent. . Et d’ici 2145, les océans rejetteront tellement de CFC-11 que – si les moniteurs ne savaient pas mieux – il pourrait sembler que quelqu’un enfreignait le Protocole de Montréal.

Le changement climatique accélérera ce processus. En supposant un réchauffement climatique moyen de 9 degrés Fahrenheit (5 degrés Celsius) d’ici 2100, ont écrit les auteurs de l’étude, les océans pourraient passer de l’absorption à l’émission de CFC-11 une décennie plus tôt que prévu. (Cinq degrés de réchauffement seraient plus élevés que les objectifs fixés dans la planification internationale comme l’Accord de Paris, mais plus est moins conforme à la trajectoire vers laquelle la planète semble se diriger.)

«En général, un océan plus froid absorbera plus de CFC», a déclaré Peidong Wang, auteur principal et chercheur au MIT. « Lorsque le changement climatique réchauffe l’océan, il devient un réservoir plus faible et dégazera également un peu plus vite. »

Il y a place à améliorer sur ce modèle, ont écrit les chercheurs. Des modèles plus puissants et à plus haute résolution devraient offrir une image plus précise de l’intensité exacte des émissions océaniques de CFC à prévoir et à quel moment les attendre. Le CFC-11 caché dans l’océan ne suffit pas à lui seul à anéantir la couche d’ozone, mais il pourrait prolonger sa réparation.

L’étude a été publiée le 15 mars dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences .

