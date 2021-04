Les cellules vieillissent prématurément chez les personnes souffrant de dépression, selon une étude

La dépression peut accélérer le vieillissement au niveau cellulaire et entraîner une mort prématurée, selon une nouvelle étude.

Le trouble dépressif majeur (TDM) s’est avéré auparavant être un facteur de risque pour de nombreuses maladies liées au vieillissement, y compris les maladies cardiovasculaires, la maladie d’Alzheimer et l’ostéoporose; il a également été associé à une mortalité précoce. Les chercheurs ont donc émis l’hypothèse que dépression peut provoquer un processus biologique à l’intérieur du corps qui accélère le vieillissement, selon l’étude publiée le 6 avril dans la revue Psychiatrie translationnelle .

« L’une des choses qui est remarquable à propos de la dépression est que les personnes atteintes ont des taux étonnamment plus élevés de maladies physiques liées à l’âge et de mortalité précoce, même après avoir tenu compte de facteurs comme le suicide et les habitudes de vie », co-auteur principal, le Dr Owen Wolkowitz, professeur de psychiatrie de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a déclaré dans un communiqué. « Cela a toujours été un mystère, et c’est ce qui nous a conduit à rechercher des signes de vieillissement au niveau cellulaire. »

Pour comprendre cela, un groupe de chercheurs s’est tourné vers les horloges dites épigénétiques, qui mesurent les changements chimiques spécifiques d’une personne. ADN pour estimer leur âge biologique ou cellulaire. À mesure qu’une personne vieillit, certains atomes de son ADN commencent à être remplacés par des groupes méthyle (un carbone atome lié à trois hydrogène atomes), dans un processus naturel connu sous le nom de méthylation. Ces changements chimiques modifient la fonction des gènes dans les cellules.

En suivant ces changements chimiques, les scientifiques peuvent également mieux comprendre si une condition, comme la dépression, peut être liée à l’accélération du vieillissement cellulaire.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont recherché des schémas spécifiques de méthylation qui étaient auparavant liés à la mortalité, une mesure connue sous le nom de «GrimAge», en utilisant des échantillons de sang de 49 personnes atteintes de trouble dépressif majeur qui n’étaient pas traitées avec des médicaments, et de 60 témoins sains du même âge. Ils ont contrôlé le sexe, le statut tabagique actuel et l’indice de masse corporelle. Même si les personnes souffrant de dépression majeure n’avaient pas de signes physiques de vieillissement accéléré, elles avaient un GrimAge plus grand que leur âge chronologique. En d’autres termes, ils avaient accéléré le vieillissement cellulaire en moyenne de deux ans par rapport aux témoins sains.

« Cela change la façon dont nous comprenons la dépression, d’une maladie purement mentale ou psychiatrique, limitée aux processus dans le cerveau , à une maladie du corps entier « , a déclaré l’auteur principal Katerina Protsenko, étudiante en médecine à l’UCSF. » Cela devrait fondamentalement modifier la façon dont nous abordons la dépression et la façon dont nous la pensons – dans le cadre de la santé globale. «

Mais il n’est pas encore clair si la dépression provoque des changements dans la méthylation chez certaines personnes, ou si la dépression et la méthylation sont toutes deux liées à un autre facteur sous-jacent dans le corps, selon le communiqué. Par exemple, il est possible que certaines personnes soient prédisposées à des schémas de méthylation spécifiques lorsqu’elles sont exposées à des facteurs de stress. De plus, la taille de l’échantillon était «modeste» et ces résultats doivent être reproduits dans un échantillon plus large et plus diversifié, ont écrit les auteurs.

Maintenant, les chercheurs espèrent déterminer si les traitements ou la thérapie peuvent empêcher les changements de méthylation qui accélèrent le vieillissement cellulaire.

