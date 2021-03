Les cellules T tueuses qui «  se souviennent  » d’une infection passée stimulent la réponse immunitaire aux variantes du COVID-19: étude

Les réponses des lymphocytes T tueurs sont restées en grande partie intactes, selon l’étude, et pouvaient reconnaître pratiquement toutes les mutations dans les variantes.

Dans cette image, des cellules T tueuses entourent une cellule cancéreuse. Les lymphocytes T peuvent «se souvenir» des infections passées et tuer les agents pathogènes s’ils réapparaissent. On pense qu’ils ont une grande influence sur la durée pendant laquelle les gens restent résistants aux infections et aux maladies. Image: NIH

L’émergence du coronavirus les variantes ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur l’efficacité des vaccins et quant à savoir si les personnes qui étaient auparavant infectées pourraient être plus susceptibles d’être réinfectées. Mais dans une bonne nouvelle, une nouvelle étude mardi a montré qu’un acteur clé de la réponse immunitaire, appelé «cellule T tueuse», est resté pour la plupart inchangé. La découverte est encourageante car bien que ces globules blancs ne constituent pas une défense de première ligne contre les infections, ils peuvent aider à prévenir une maladie grave. Des scientifiques des National Institutes of Health et de l’Université Johns Hopkins ont analysé des échantillons de sang de 30 personnes qui avaient contracté et récupéré du COVID-19 avant l’émergence de variantes. Ils ont publié leurs résultats dans Forum ouvert sur les maladies infectieuses, un journal d’Oxford University Press.

L’équipe a voulu savoir si ces cellules, connues sous leur nom technique «cellules T CD8 +», pouvaient encore reconnaître trois variantes du SRAS-CoV-2: B.1.1.7, trouvé pour la première fois en Grande-Bretagne, B.1.351, identifié dans le sud Afrique, et B.1.1.248, vu pour la première fois au Brésil.

Ce qui rend chacune de ces variantes unique, ce sont les mutations qu’elles portent, en particulier dans une région de la protéine de pointe du virus, des structures qui cloutent sa surface et lui permettent d’envahir les cellules.

Il a déjà été démontré que des mutations dans cette région de la protéine de pointe rendent certaines variantes moins reconnaissables aux anticorps neutralisants – des protéines de lutte contre les infections produites par les cellules B du système immunitaire.

Cela semble être particulièrement vrai, par exemple, de B.1.351, selon des recherches sur l’impact de la génération actuelle COVID-19 vaccins.

Les anticorps neutralisants sont conçus sur mesure pour s’adapter à un antigène ou à une structure spécifique d’un pathogène. Dans le cas du coronavirus , il s’agit de la protéine de pointe, à laquelle les anticorps se lient, empêchant le virus d’infecter les cellules.

Les cellules T tueuses, quant à elles, recherchent des signes révélateurs de cellules qui ont déjà été infectées par des agents pathogènes qu’elles ont déjà rencontrés, puis tuent ces cellules.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que les réponses des cellules T tueuses restaient largement intactes et pouvaient reconnaître pratiquement toutes les mutations dans les variantes étudiées.

Les chercheurs ont noté que des études plus importantes sont nécessaires pour confirmer les résultats, mais ont déclaré que cela démontrait néanmoins que les cellules T tueuses sont moins sensibles aux mutations du coronavirus. que les anticorps neutralisants.

Les anticorps sont toujours importants pour prévenir l’infection en premier lieu – et l’efficacité réduite des vaccins contre les variants semble en être la preuve.

Mais une réponse tueur des lymphocytes T qui intervient plus tard et aide à éliminer la maladie, aide à expliquer pourquoi les vaccins semblent être en mesure de prévenir une maladie grave et une hospitalisation, même si leur efficacité à arrêter l’infection par des variants est réduite.

