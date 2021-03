Les carburants synthétiques pourraient conduire le retour de Porsche en Formule 1

L’un des plus grands défenseurs des carburants synthétiques (et les plus gros investisseurs dans cette technologie), Porsche pourra revenir en Formule 1 s’ils sont initiés au sport.

Encore une rumeur, cette possibilité a été avancée par la BBC, qui s’est rendu compte que la marque de Stuttgart pourrait revenir en Formule 1 lorsque la nouvelle réglementation concernant les moteurs serait introduite, en cas d’utilisation de carburants synthétiques.

Bien que les détails techniques du nouveau règlement soient toujours en discussion, la Formule 1 s’est déjà engagée à faire e-carburants un élément central des nouvelles règles. La Formule 1 voit ces carburants non seulement comme une solution pour réduire l’empreinte carbone du sport, mais aussi pour rester fidèle aux moteurs à combustion interne.

Un retour possible n’est pas nouveau

Les déclarations du vice-président de Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, à BBC Sport, alimentent cette rumeur sur la possibilité que la Formule 1 utilise des carburants synthétiques. Il a déclaré: « Si cela est confirmé, nous évaluerons en détail au sein du groupe Volkswagen et discuterons des prochaines étapes ».

Quant à un éventuel retour en Formule 1, Enzinger vient de déclarer que Porsche «surveille» l’évolution de la nouvelle réglementation, comme il le fait pour «toutes les disciplines pertinentes du monde automobile».

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que l’on parle d’un possible retour de Porsche en Formule 1. Cependant, depuis qu’elle a cessé de fournir des moteurs à Footwork au milieu de la saison 1991, cela ne s’est pas concrétisé.

Quant à la participation de la marque Stuttgart dans la catégorie reine du sport automobile, sa seule victoire en tant que constructeur remonte à 1962.

Plus tard, en 1983, il revient officieusement, fournissant des moteurs renommés TAG (la société qui a payé les frais de développement) à McLaren, qui remportera trois titres de pilotes et deux titres de constructeurs entre 1984 et 1986 avec ces moteurs.