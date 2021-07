Les caméras commencent à tourner sur Ant-Man et The Wasp: Quantumania

Le tournage a officiellement commencé le troisième L’homme fourmi film, Quantumanie, annoncé via une photo de plateau du réalisateur lui-même.

C’est fou pour moi que nous ayons jamais eu un L’homme fourmi film pour commencer, et maintenant les caméras tournent sur un TROISIÈME film. Le réalisateur Peyton Reed a utilisé ses réseaux sociaux pour annoncer le début de la production, partageant une photo de la poupée lapin laide du premier film :

Cela commence.

Premier jour – Photographie principale #AntManAndTheWaspQuantumanie pic.twitter.com/86RqUN3MLQ – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 26 juillet 2021

En plus d’attendre avec impatience un nouveau film Marvel en général, les fans sont particulièrement impatients de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie car il mettra en vedette Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Considérant à quel point il était incroyable en tant que « méchant » dans le Loki finale, ça va être génial de voir ce que préparent ses variantes dans ce film.

Aucune idée de ce que la poupée peut symboliser, mais il y a fort à parier que Cassie Lang (la fille de Scott) jouera un rôle plus important dans l’histoire. Maintenant qu’elle est plus âgée (grâce aux événements d’Infinity War et Endgame), pourrions-nous la voir devenir Fourmi-Fille dans ce film?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania devrait sortir en salles le 17 février 2023.