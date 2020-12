Les bugs de Cyberpunk 2077 ne laissent personne indifférent

Le travail de Cd projekt ne s’est pas déroulé comme prévu mais les bugs de Cyberpunk 2077 sont de nous faire mal au ventre à force de rire un bon moment.

Ce qui devait être le chef-d’œuvre du studio polonais n’est pas arrivé à un très bon port. Crashes massifs sur les consoles nouvelle génération, bugs et problèmes d’optimisation sur PC et versions totalement injouables sur les consoles dernière génération. CD Projekt détruit sa réputation établie ces dernières années dans environ un mois, mais au moins le Bugs Cyberpunk 2077 ils nous laissent des moments amusants pour sortir.

Des voitures qui s’envolent au moindre impact, des PNJ qui agissent totalement erratiques, des personnages qui n’ont pas de textures chargées … Passer par des bugs plus sérieux qui peuvent gêner des jeux entiers. Certains empêchent les dialogues contextuels de sortir pour faire avancer des missions importantes, d’autres ferment directement le jeu en affichant un code d’erreur. La chose est assez grave, pourquoi mentir. Il semblerait que les Polonais nous aient donné à déguster un délicieux Early Access au lieu d’un jeu en conditions.

Cependant, il faut savoir voir le bon côté des choses dans la vie, alors chez 45Secondes.fr nous avons choisi de rire des bugs les plus hilarants que nous trouvons sur le net. Voici une liste de vidéos où les plus drôles et « WTF! » que les joueurs ont trouvé.

La bande-annonce de 2018 … mais révisée avec des bugs

Break dance dans votre ville nocturne la plus proche

Les voitures de @kikosomotri ils ont leur propre vie pic.twitter.com/wwwBbbhI1Q – 🎮📖🎥 Marcos « V » Casal – ICHIBAN KA! ⚔️ (@ Kosack27) 19 décembre 2020

Des ennemis qui restent sur place même si vous leur tirez dessus à bout portant

Simulation des journaux de développement, comparaison d’images corrigées avec des bugs

Vous ne savez pas comment vous garer à l’envers? Ce PNJ vous apprend rapidement

Cela ne vous atteint-il pas? Voulez-vous plus de bugs? Eh bien, prends 10 minutes, coupable